Под Александром Конюком зашаталось кресло? 13 17.08.2019, 10:26

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АЛЕКСАНДР КОНЮК

ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

За какие проколы генпрокурора могут отправить в отставку.

На встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем Лукашенко высказал претензии не только к работе его ведомства.

Еще сильнее от Александра Лукашенко по делу главного инженера МЗКТ досталось Александру Конюку.

«Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так «надзирает» за уголовными делами и за соблюдением закона. Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески», ― возмутился руководитель страны.

Udf.by рассказывает, за что в последние годы критиковали Александра Конюка.

Упреки в игнорировании нарушений прав граждан

Поводом для критики стала ситуация с инженером Андреем Головачом. Но этом не единственный яркий пример последнего времени.

Когда в мае сотрудники милиции устроили облаву на цыган, прокуратура не спешила реагировать. Только когда Лукашенко отправил руководителя Администрации президента извиняться перед гражданами, Конюк рассказал о действиях «рабочей группы», но не упустил возможности подчеркнуть: «Что самое интересное, нет ни одной жалобы из цыганской среды». Сам генпрокурор с цыганами решил не встречаться: «Мы не стали будоражить людей».

По итогам проверки в генпрокуратуре заявили, что милиция не совершала незаконных действий в отношении цыган.

Особые отношения с силовиками

Судите сами. Даже Лукашенко упрекнул генпрокурора за отсутствие реакции на действия Следственного комитета в случае с делом главного инженера МЗКТ.

История отношений Конюка с МВД и бывшим министром Игорем Шуневичем еще более удивительная.

Генпрокурор отказывался комментировать заявление руководителя МВД о «профессиональной мести» в ситуации с байкерами и реагировать на его слова о «дырявых» гражданах.

По поводу жестких задержаний в День Воли-2017 (в том числе случайных прохожих) Конюк заявил:

«Наши правоохранительные органы намного корректнее действовали, чем в других странах».

О реакции на облаву сотрудников милиции на цыган уже было сказано выше.

Репрессивные инициативы

Несколько лет назад генпрокурор заявил, что «категорически не согласен» с тем, что из уголовного законодательства надо убрать ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность – мол, еще в советское время эта статья фигурировала в законе как «спекуляция». Предложение главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало он назвал «пиар-ходом айтишника». Как известно, впоследствии все же произвели частичную декриминализацию статьи 233 УК.

Конюк также выступал против публикации деклараций чиновников о доходах и имуществе, хотя это решение поддерживал даже Лукашенко:

«Зачем это делать? Удовлетворять обывательский интерес о том, у кого что есть?»

Правда, недавно генпрокурор изменил свою позицию: «Президент говорил о том, что люди должны знать о чиновниках: что у них есть, за что они живут, какие у них строения, машины и т.д. Это нормальная мировая практика, ничего удивительного здесь нет».

А вот инициативы самого Конюка пугали других. Выше упоминалось об ответственности журналистов, а в прошлом году генпрокурор выступал за введение уголовной ответственности за недостоверную информацию в интернете: «Иногда форумы — это грязь».

Отступление от принципов

Александр Конюк известен тем, что практически не комментирует громкие задержания и не проясняет ситуацию. Как-то он сказал: «Как судья и уже как прокурор знаю, что существуют определенные вещи: пока не будет вынесен приговор, информацию нужно стараться давать более корректно, потому что это люди. Не исключен оправдательный приговор в отношении кого-то, а мы уже дадим информацию. Это очень неприятно и человеку, и семье».

Но, например, пару лет назад генпрокурор так рассказал о задержании бизнесмена Эрнеста Алексеева: «Вы, наверное, слышали о последних громких делах. Арест Алексеева - это все в том же контексте, это один из мошенников, воров, по-другому говоря, который значительные суммы воровал у государства, вывел их через аффилированные системы за рубеж. Часть перевел на непонятные фирмы. Просто вор. Он арестован, находится в Минске, понесет наказание».

Кстати, информации о суде над бизнесменом до сих пор нет.

Генпрокурор также рассказывал о проверке в отношении руководителя Россельхознадзора: «Ущерб нанес и лично Данкверт».