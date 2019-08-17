Редчайшее животное попало в объектив скрытой видеокамеры 17.08.2019, 10:43

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Танзанийские дукеры долгое время ускользали от внимания ученых.

Зоологам удалось снять на видео с помощью скрытых камер танзанийского дукера — антилопу, которой много лет удавалось скрываться. Животное попало на запись на горе Килиманджаро в Танзании, пишет «Вокруг света».

«Нам удалось снять танзанийских дукеров в общей сложности 105 раз в 11 местах на высоте от 1920 до 3849 метров над уровнем моря… Есть даже видео, где они пытаются спариваться», — утверждает ученая Фридерике Геберт.

Первые фотографии танзанийского дукера были получены в 2003 году. Эти животные очень малочисленны.