Светлана Коржич: Cо временем только нарастает возмущение решением суда 4 17.08.2019, 11:14

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Светлана Коржич

Мужественная и смелая женщина рассказала о своей жизни и борьбе.

В начале октября 2017 года стало известно о смерти рядового Александра Коржича в учебке в Печах. Эта история, возможно, не была бы такой резонансной, если бы не вскрывшиеся факты, пишет onliner.by.

Во-первых, тело парня обнаружили в подвале медроты со связанными ногами и майкой на голове. Во-вторых, о том, где рядовой и что с ним, никто не знал в течение целой недели. В-третьих, выяснилось, что непосредственные начальники солдата требовали от него деньги и мама Саши Коржича регулярно высылала их сыну. Кроме того, они расплачивались его картой и обналичивали определенные суммы в разных местах. Также на суде выяснилось, что солдат били, будили среди ночи командой «Газы», заставляли отжиматься и так далее. Ходили слухи и про ошейник с иголками как наказание, а также про проституток, которые якобы приходили в часть. Однако на суде эта информация не подтвердилась.

Трагедия в Печах вскрыла проблему дедовщины в белорусской армии. После масштабных проверок было возбуждено 48 уголовных дел в 16 воинских частях, 22 из которых — в 72-м учебном центре.

Виновными по делу о гибели рядового Коржича признали трех сержантов: Евгения Барановского, Егора Скуратовича и Антона Вяжевича. Как говорится в приговоре, они превысили свои полномочия, что повлекло тяжкие последствия, в частности суицид солдата. Светлана Коржич до сих пор не согласна с формулировкой «суицид» и решением суда.

— Я считаю, что моего сына убили, — до сих пор убеждена она, хотя эта версия не нашла подтверждения ни во время следствия, ни в суде (а Светлана дошла до Верховного).

— Вот забрала недавно Сашины вещи, так у него на майке квадрат вырезан был, оказывается. Сижу и думаю: ну разве же мог он сам вырезать квадрат и надеть так майку на голову, связать ноги? Не верю. Да и зачем ему было заканчивать жизнь самоубийством, если он мне сам говорил: «Мам, я уже привык, осталось 10 дней всего потерпеть»? У него планы были, он собирался после армии вернуться, бизнесом заняться, семью завести и все остальное.

За это время Светлана Николаевна прошла все судебные инстанции, не только обивала пороги Следственного комитета и прокуратуры, но и побывала на приеме у министра обороны. Кроме того, к ней стали обращаться матери погибших в армии солдат, и она стала им помогать.

— Весной министерство поставило на могиле Саши памятник и признало, что он погиб при исполнении воинского долга, — рассказывает женщина. Это значит, что мама солдата будет получать какие-то деньги и льготы. Но для Светланы Николаевны это, конечно, не утешение…

Мужественная и смелая женщина с момента смерти единственного сына, кажется, постарела на десяток лет. Говорит, здоровья нет, ушло вместе с Сашей.

— Как я живу? Знаете, со временем эта боль только нарастает, как и возмущение решением суда и всем этим. Какое тут будет здоровье, — рассказывает она — Я все прокручиваю и прокручиваю эту ситуацию в голове, не могу понять, как такое могло произойти с моим сыном.