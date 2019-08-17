В Одессе произошел пожар в отеле: погибли восемь человек, 10 пострадали 17.08.2019, 12:24

Иллюстрационное фото

Пожар начался в прачечной украинского отеля.

В ночь на субботу, 17 августа, в одесском отеле Токио Стар произошел пожар.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли восемь человек, 10 пострадали, сообщает «Новое время».

«В полвторого ночи в ГСЧС поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил 1000 кв. м», — говорится в сообщении.

Ликвидировать пожар удалось в 04:32 утра.

Фото: odessa.online

Фото: odessa.online

Как сообщает местное издание Оdessa.online, по словам постояльцев отеля, пожар начался в прачечной.