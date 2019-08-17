закрыть
17 августа 2019, суббота, 12:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Одессе произошел пожар в отеле: погибли восемь человек, 10 пострадали

  • 17.08.2019, 12:24
В Одессе произошел пожар в отеле: погибли восемь человек, 10 пострадали
Иллюстрационное фото

Пожар начался в прачечной украинского отеля.

В ночь на субботу, 17 августа, в одесском отеле Токио Стар произошел пожар.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли восемь человек, 10 пострадали, сообщает «Новое время».

«В полвторого ночи в ГСЧС поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил 1000 кв. м», — говорится в сообщении.

Ликвидировать пожар удалось в 04:32 утра.

Фото: odessa.online
Фото: odessa.online

Как сообщает местное издание Оdessa.online, по словам постояльцев отеля, пожар начался в прачечной.


популярное за неделю

Мнение

Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова
Лукашенко и пионеры-дозорники
Лукашенко и пионеры-дозорники Ирина Халип
То ли Кафка, то ли Оруэлл
То ли Кафка, то ли Оруэлл Александр Гольц
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс?
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс? Михаил Пастухов