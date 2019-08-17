В Одессе произошел пожар в отеле: погибли восемь человек, 10 пострадали
- 17.08.2019, 12:24
Пожар начался в прачечной украинского отеля.
В ночь на субботу, 17 августа, в одесском отеле Токио Стар произошел пожар.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли восемь человек, 10 пострадали, сообщает «Новое время».
«В полвторого ночи в ГСЧС поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил 1000 кв. м», — говорится в сообщении.
Ликвидировать пожар удалось в 04:32 утра.
Как сообщает местное издание Оdessa.online, по словам постояльцев отеля, пожар начался в прачечной.