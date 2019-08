Британец: Есть то, что нас объединяет с белорусами 2 17.08.2019, 12:42

Фото: gazetaby.com

Британец Крис рассказал о своих впечатлениях от Беларуси.

Барановичи или Минск, British Airways или Белавиа, белоруски или англичанки — об этом и не только intex-press.by поговорил с Крисом, гостем из туманного Альбиона.

Крис живет в небольшом городе в графстве Хартфордшир. В свои 26 лет парень уже успел поработать пилотом в FlyGeorgia и EasyJet (в Грузии и Великобритании), а также стал командиром воздушного судна британской авиакомпании. За последний год Крис дважды посетил Беларусь, в том числе и Барановичи.

Об отношениях на расстоянии

В Барановичах живет моя девушка Лина, правда сейчас она учится в университете в Минске. Мы оба фанаты «Евровидения». Познакомились случайно в 2016 году в WhatsApp-чате конкурса. Там было более 60 ребят со всего мира. Парень из Румынии скептически отнесся к нашему общению с Линой, ведь ей тогда было всего 17 лет. Говорил, что нам не надо встречаться, поэтому… мы решили, что встретиться когда-нибудь точно нужно.

Я не волновался по поводу мнения родных о будущей девушке за границей, поставил их перед фактом. Лине было труднее: мама Лины сильно боялась отпускать дочь к незнакомому человеку. Я даже прислал скан-копии своих документов и все контактные данные, чтобы ее родные не волновались.

Встреча произошла спустя 1,5 года после знакомства. Выбрали нейтральную территорию — Тбилиси. Я уже жил и работал в Грузии, мне там нравится больше, чем в Великобритании. Да, это может показаться странным, ведь уровень жизни в Грузии намного ниже. Но после выплаты налогов в Великобритании у меня остается гораздо меньше средств, чем в Грузии. С хорошим доходом в этой стране можно позволить себе достаточно много. А для Лины наша встреча была хорошей возможностью путешествия в новую страну.

Первые впечатления

В Барановичах я оказался через полгода после нашей первой встречи – тогда в Минске проходило детское Евровидение. Раньше о Беларуси я знал только то, что здесь жесткий авторитаризм. Но после того, как удалось немного пожить «жизнью белоруса» и увидеть все своими глазами, понял, что на самом деле все лучше, чем я представлял.

Я раньше был в местах, которым по многим параметрам до Беларуси еще далеко (Молдова, некоторые регионы Грузии). Немного облегчает нам с Линой жизнь и продленный срок безвизового режима. Я всегда любил посещать «странные» места, а отсутствие визы стимулирует поездки.

Иностранец как чудо

Когда я приехал в Барановичи первый раз, мы с Линой, ее мамой и дядей пошли в гипермаркет. Охранники, услышав английскую речь, начали ходить за нами, продавцы странно смотрели. Было уже около 11 вечера, кроме нас, посетителей не было, так что мы привлекали внимание. Когда ехали в автобусе, было то же самое. Такое повышенное внимание странно для меня. В Минске такого не было. Там никто не оборачивается на англоязычных. Да и в принципе на иностранцев. Многие общаются с тобой свободно, это уже привычное дело.

В первый же мой приезд меня пригласили на мероприятие в БарГУ, его организовывают традиционно студенты-лингвисты. Было интересно поговорить о музыке, дать возможность ребятам пообщаться с носителем английского языка. Я там был всего час, но университет показался мне милым местом.

Главное отличие – советская архитектура

Испытывать на себе, как живут обычные местные жители, мне интересно в каждом путешествии. В Беларуси лучше всего это удается во время поездок между регионами на советских электричках. Но и в «штадлерах» комфортно: они внешне аккуратнее, чем поезда в Англии, и в них намного меньше людей. Два билета на двухчасовую поездку в Беларуси стоят дешевле, чем пять минут на поезде в Великобритании одному. И у вас есть удобные спальные полки в плацкартах! Для меня это и есть настоящая цивилизация.

За две поездки я провел в Беларуси в сумме месяц. Побывал в Минске, Барановичах, Кричеве, Орше, Витебске, Лиде и Коссово. Последнее было особо интересно для меня. Мы смотрели новости, я услышал слово «Коссово». Я сразу подумал про республику, мне интересна эта страна. А Лина говорит: «Да, у нас есть такой город».

В Барановичах же получалось так, что мы выбирались в город в основном вечером, когда было уже темно. Я не так много видел в дневное время, но мне запомнилось кафе.

А еще у вас много вокзалов. Барановичи, видимо, достаточно большой транспортный узел.

Главное отличие от английских городов — советская архитектура. У нас ее нет, она довольно интересная. И что в Англии, что в Беларуси, видно: старые дома намного качественнее новых. Я бы не купил новый дом или квартиру в Великобритании. В общем да, архитектура в Беларуси немного другая, внешне все выглядит по-другому, но все работает по одинаковому принципу.

О девушках

Тут надо быть очень осторожным со словами, но я бы сказал, что большинство английских девушек напоминают невоспитанных провинциалок. Мне не нравится их поведение, они постоянно кричат на всех. Белоруски же в принципе очень вежливые, по крайней мере те, с которыми я общался.

Есть различия и в отношении к семейной жизни. Сейчас в английском обществе скорее можно встретить пары, которые просто живут вместе. Но вместе с тем часто встретишь пары, которые долго не начинают жить вместе. В Беларуси, насколько я знаю, пусть и увеличился возраст вступающих в брак, но он все равно меньше 30 лет.

В Англии вполне нормально, если детей рожают в 30, 40, 50 лет. И это может быть только первый ребенок. Моей маме было 35, когда я родился. Линина бабушка – ровесница моей мамы. Считаю, что отношение к своему здоровью и здоровью ребенка у белорусок лучше.

О разнице в менталитете

Я заметил, что белорусы слишком спонтанные, слишком импульсивные в принятии решений, в то время как мы стараемся обдумать ситуацию. Лина знает, что я посижу, подумаю и… в принципе, ничего не сделаю.

Заметил еще одну вещь: в Великобритании, если мы планируем с кем-то встретиться, мы не пропустим эту встречу, даже если критически опаздываем. В Беларуси, как мне показалось, отменить встречу за пару часов до нее – нормально.

Удивило и ваше отношение к белорусскому языку. В Барановичах только в транспорте его слышал, хотя раньше считал, что в небольших городах придерживаются национальных традиций. По крайней мере, так принято в Англии.

Но есть то, что объединяет белорусов и англичан: большую часть времени англичане — хмурые и мало улыбаются. Если ты кому-то улыбаешься в Англии, считай, на тебе клеймо сумасшедшего. Про такую же ситуацию в Беларуси пишут в интернете, но я не заметил этого в реальной жизни.

Что нравится в Беларуси

Во-первых, у вас поезда приезжают вовремя. И вообще транспортное сообщение хорошее. В Великобритании же каждый раз, покупая билет на поезд, я прошу форму для оформления возврата денег за задержку. Я всегда гарантированно возвращаю половину стоимости билета, т.к. поезда постоянно задерживаются больше, чем на полчаса. У нас ж/д компания называется Greater Anglia (прим. great — большой, великий), мы называем ее Later Anglia (прим. to be late — опаздывать). Задерживаются и самолеты. Но это, скорее, из-за загруженности. Аэропорт Хитроу ежедневно пропускает через себя больше пассажиров, чем аэропорт Минска за месяц. Обычно утром бывает так: как только один самолет взлетает и прячет шасси, другому уже дается разрешение на взлет.

Еще одно преимущество Беларуси, а особенно Барановичей — здесь нет толп туристов, это лучшее, что может быть в путешествии. Я видел много мест, испорченных туризмом. Заметил, что за последние месяцы на рейсах из Лондона в Амстердам путешественников больше, чем когда-либо. Голландцы уже давно жалуются на туристов, так что «тихие» места по-настоящему стоит ценить.

Также радует, что в Барановичах не было такого, чего я не смог бы найти, купить, если нужно. Чувствую себя здесь комфортно.

О белорусской кухне

В Беларуси меня много кормят блюдами из картошки, я ни в коем случае не жалуюсь. Картошка здесь намного лучше, чем в Великобритании. Что бы я перенес из английской кухни в белорусскую, так это тушеную фасоль. Тушеную фасоль в томатном соусе я не смог сам найти нигде в Беларуси. Но Лина обещала следующий раз в магазине показать пальцем на полку. Еще ничего не может быть лучше чашки чая в обед, многие англичане обожают это. Я бы добавил эту традицию к картошке, и ничего больше не надо.

Фото: gazetaby.com

Блиц-опрос

— Белорусская кухня или английская? — Белорусская.

— Минск или Барановичи? — Минск.

— Беларусь или Англия? — Грузия.

— Детское или взрослое Евровидение? — Детское. Детки там очень милые.

— Принц Уильям или принц Гарри? — Никто. Но если надо выбрать, то Уильям. Он будет королем.

— Белавиа или British Airways? — Белавиа. Там дают вкусные конфетки перед взлетом. Все авиакомпании должны это делать, я считаю.

— Чай или кофе? — Обычно чай.

— Пиво или виски? — Виски.

— Город или деревня? — Маленький город.