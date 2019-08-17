На МАЗе к юбилею предприятия работникам выдали премию… колбасой 12 17.08.2019, 12:55

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Такой же набор давали на Новый год.

В соцсетях обсуждается необычная премия, которую выдали работникам МАЗ к 75-летию предприятия — две упаковки колбасы. Люди говорят, что лучше бы ее выдали деньгами, пишет tut.by.

Фото: pixabay.com

О поощрении работников колбасой написали в «Фейсбукет». «В экономике что-то не так. В Заводском районе Минска только и разговоров, что работникам МАЗа к юбилею завода выдали каждому по 12 килограммов колбасы. Некоторые работают там семьями. Если продукт собственного производства — был когда-то и цех в подсобном хозяйстве, то это значит, что колбасу они делать не умеют и продавать не могут».

Журналисты спросили у работников предприятия, действительно ли их премировали колбасой.

— Да, как раз сейчас ем ее, — рассказала одна из работниц МАЗа. — Выдали каждому по 2 запаянных пакета разной колбасы. Заслуженным работникам еще и красные папки с благодарностями.

Подтвердил колбасную премию и еще один работник предприятия.

— Я не взвешивал, 12 ли килограммов колбасы там было, но да, колбасы дали много, — рассказал парень. Такой набор получили все работники. На Новый год такой же давали и денежную премию.

— Лучше бы деньгами дали! — возмутилась одна из работниц завода в соцсетях. — Нам детей в школу сейчас отправлять, даже небольшая сумма лишней не была бы. А теперь ешь эту колбасу. Тем более, что срок хранения у нее небольшой.

Попал к нам и список того, что было в продуктовых наборах. Колбасы оказалось не 12 килограммов, а всего лишь 8,5. Производители — Минский мясокомбинат и агрокомбинат «Дзержинский». Также в наборах было по 780 граммов печенья «Слодыч» и килограмм сыра Городского молочного завода № 1. Вместе с НДС каждый продуктовый набор стоит 110,93 рубля, а без НДС — 100 рублей.

Прокомментировать выбранный способ премирования работников на предприятии по телефону отказались, потому что не знают, журналист ли это звонит. Сказали, что для получения информации нужно приехать лично.