В Конгрессе США поддержали продажу Тайваню истребителей F-16 17.08.2019, 13:39

Иллюстрационное фото

Пекин выступает против этой сделки.

Конгресс CША должен незамедлительно способствовать продаже истребителей F-16 Тайваню на сумму 8 млрд долларов, поскольку остров сталкивается с давлением, исходящим от Пекина. Об этом в пятницу заявили лидеры как демократов, так и республиканцев в Конгрессе, пишет «Голос Америки».

Китай осудил готовящуюся сделку – на сегодняшний день одну из крупнейших сделок по продаже американского оружия Тайваню. Пекин предупредил Вашингтон о неких «ответных шагах», которые последуют в случае поставки истребителей на Тайвань – остров, который власти КНР считают «отколовшейся провинцией».

Председатель комитета Сената по международным отношениям республиканец Джим Риш приветствовал продажу Тайбэю истребителей Lockheed Martin Corp F-16V. «Эти истребители имеют решающее значение для улучшения способности Тайваня защищать свое суверенное воздушное пространство, которое находится под возрастающим давлением со стороны Китайской Народной Республики», – говорится в его заявлении.

Председатель комитета Сената по вооруженным силам Джим Инхоф и его коллега – сенатор-республиканец Джон Корнин – заявили, что Тайвань «остается важной точкой опоры для безопасности и стабильности» в регионе. Продажа самолетов «сдержит агрессию, учитывая растущее давление Пекина и наращивание его военной мощи», говорится в совместном заявлении.

Глава комитета по международным делам Палаты представителей Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол в совместном заявлении сказали, что сделка «посылает мощный сигнал», который свидетельствует о приверженности США безопасности и демократии в регионе.

Вашингтон не имеет официальных отношений с самоуправляемым и демократическим Тайванем, но по закону обязан предоставлять ему средства для самообороны. США – основной поставщик оружия на Тайвань, и эту политику поддерживают большинство конгрессменов.

Китай никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над Тайванем и неоднократно осуждал продажи американского оружия Тайбэю.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чунин сказала, что Пекин передал в Вашингтон «серьезное заявление» по поводу продажи истребителей. Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» процитировало Хуа, которая назвала сделку серьезным нарушением «принципа единого Китая», согласно которому Вашингтон признает Пекин, а не Тайбэй. Это решение подрывает интересы суверенитета и безопасности Китая, говорят в китайском МИД.

После того как Соединенные Штаты в июле одобрили продажу танков и зенитных ракет Stinger на Тайвань, Китай заявил, что «готов начать войну», если люди «попытаются отделить Тайвань от страны». Пекин заявил, что введет санкции против американских компаний, участвующих в любых подобных сделках.