Распылили газ, продавца связали: в центре Минска дерзко ограбили ювелирный магазин 7 17.08.2019, 13:43

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Иллюстрационное фото

Посетителей в магазине не было.

Сообщение об ограблении одного из ювелирных магазинов города появилось в группе «Минск: какие люди — такой и город» в Telegram. Позже информацию о случившемся onliner.by подтвердили в ГУВД Мингорисполкома.

В 11:40 в помещение ювелирного магазина по улице Киселева вошли двое мужчин. Они распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго сковали наручниками. После этого злоумышленники похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Посетителей в магазине не было, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники МВД. На розыск преступников ориентированы все сотрудники милиции и наряды, несущие службу.