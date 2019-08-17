«Допускай!»: москвичи продолжают свой протест (Видео, онлайн)1
- 17.08.2019, 13:52
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Cегодня в столице РФ проходит серия одиночных пикетов.
В России мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа. Организаторы хотели провести акцию на Сретенском бульваре, у памятника Владимиру Шухову. До этого власти не приняли заявку оппозиции на митинг на проспекте Сахарова, но одобрили заявку КПРФ.
В парке Горького тем временем проходит очередной совпавший с протестами концерт, сообщает телеканал «Дождь».
14:30
Машины, проезжающие по бульварам, сигналят в поддержку протестующих, передает корреспондент «Медузы».
14:21
В пикете принимает участие кандидат в депутаты в Мосгордуму Сергей Метрохин.
14:15
Протестующие поддерживают арестованных по так называемой «дадинской статье».
14:05
Второй пикет у Высоцкого — недопущенный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова.
13:55
Первый пикетчик у памятника Шухову. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/EAURKKdjBp— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 17, 2019
13:42
На Страстном бульваре появился первый пикет: pic.twitter.com/37boFAkH48— Ann (@IfSoAnn) August 17, 2019