«Допускай!»: москвичи продолжают свой протест (Видео, онлайн) 1 17.08.2019, 13:52

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Cегодня в столице РФ проходит серия одиночных пикетов.

В России мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа. Организаторы хотели провести акцию на Сретенском бульваре, у памятника Владимиру Шухову. До этого власти не приняли заявку оппозиции на митинг на проспекте Сахарова, но одобрили заявку КПРФ.

В парке Горького тем временем проходит очередной совпавший с протестами концерт, сообщает телеканал «Дождь».

14:30

Машины, проезжающие по бульварам, сигналят в поддержку протестующих, передает корреспондент «Медузы».

14:21

В пикете принимает участие кандидат в депутаты в Мосгордуму Сергей Метрохин.

14:15

Протестующие поддерживают арестованных по так называемой «дадинской статье».

Фото: Ирина Кравцова / «Медуза»

14:05

Второй пикет у Высоцкого — недопущенный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова.

Фото: Кристина Сафонова / «Медуза»

13:55

Первый пикетчик у памятника Шухову. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/EAURKKdjBp — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 17, 2019

13:42