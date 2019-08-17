закрыть
17 августа 2019, суббота, 14:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Допускай!»: москвичи продолжают свой протест (Видео, онлайн)

1
  • 17.08.2019, 13:52
  • 1,883
«Допускай!»: москвичи продолжают свой протест (Видео, онлайн)

Cегодня в столице РФ проходит серия одиночных пикетов.

В России мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа. Организаторы хотели провести акцию на Сретенском бульваре, у памятника Владимиру Шухову. До этого власти не приняли заявку оппозиции на митинг на проспекте Сахарова, но одобрили заявку КПРФ.

В парке Горького тем временем проходит очередной совпавший с протестами концерт, сообщает телеканал «Дождь».

14:30

Машины, проезжающие по бульварам, сигналят в поддержку протестующих, передает корреспондент «Медузы».

14:21

В пикете принимает участие кандидат в депутаты в Мосгордуму Сергей Метрохин.

14:15

Протестующие поддерживают арестованных по так называемой «дадинской статье».

Фото: Ирина Кравцова / «Медуза»

14:05

Второй пикет у Высоцкого — недопущенный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова.

Фото: Кристина Сафонова / «Медуза»

13:55

13:42


популярное за неделю

Мнение

Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова
Лукашенко и пионеры-дозорники
Лукашенко и пионеры-дозорники Ирина Халип
То ли Кафка, то ли Оруэлл
То ли Кафка, то ли Оруэлл Александр Гольц
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс?
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс? Михаил Пастухов