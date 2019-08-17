CБУ закрыла дело о госизмене экс-советника Януковича 2 17.08.2019, 14:03

Андрей Портнов

Дело против Андрея Портнова «закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления».

Служба безопасности Украины прекратила уголовное производство о государственной измене экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает «Новое время».

Об этом Портнов написал в Telegram, добавив соответствующее письмо от СБУ и прокуратуры Крыма.

В частности, прокуратура Крыма сообщила адвокату Портнова, что 15 августа уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (Государственная измена) «закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления».

Также в письме отмечается, что нет производств по Портнову, в которых он имеет процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.

Ранее сообщалось, что экс-советник Януковича Андрей Портнов фигурирует в уголовном производстве о государственной измене.

В частности, следователи из крымского управления СБУ проверяли причастность Портнова к подготовке постановления Верховной Рады АР Крым, принятой в 2014 году для оправдания и прикрытия российской оккупации полуострова.