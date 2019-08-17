Индия вслед за Китаем начнет вывозить российский лес 3 17.08.2019, 14:16

Индия намерена таким образом покрыть дефицит древесины на внутреннем рынке.

Как сообщает India Times, возможность увеличить экспорт древесины из РФ обсуждалась 11-13 августа во Владивостоке в ходе визита высокопоставленной индийской делегации во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом, в которую входили главы четырех индийских штатов и 140 компаний страны, пишет finanz.ru.

С российской стороны в переговорах участвовали вице-премьер Юрий Трутнев, губернаторы 11 субъектов РФ и топ-менеджеры 200 российских компаний.

Достигнутые договоренности, цель которых увеличить взаимный товарооборот до 30 млрд долларов к 2025 году, должны быть закреплены на личной встрече президента Владимира Путина и премьера Нарендры Моди в рамках Восточного экономического форума в сентябре, рассказали IT источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, на переговорах во Владивостоке обсуждались совместные проекты в сфере обработки алмазов, добычи редкоземельных металлов, природного газа, туризма и сельского хозяйства.

Кроме того, интерес у индийской делегации вызвала возможность экспорта леса: за счет Дальнего Востока России, как отмечает IT, Индия намерена покрыть дефицит древесины на внутреннем рынке.

Индия рассчитывает на благоприятные инвестиционные условия, в том числе налоговые льготы и разрешение задействовать на совместных предприятиях труд индийских рабочих.

Россия же намерена использовать Индию как противовес Китаю, который расширяет свое присутствие на Дальнем Востоке России, в том числе арендуя сельхозземли под платнации сои и других культур.

Что касается вырубки леса «черными лесорубами» для экспорта в КНР, то Россия готова пойти на полный запрет таких поставок, если китайская не подключит к решению проблемы свои правоохранительные органы, заявил в четверг глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

По его словам, Россия настаивает на том, чтобы вдоль границы были построены селекционно-семеноводческие комплексы, где бы высаживался лесопосадочный материал. «Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили «черные лесорубы», - уточнил Кобылкин.

Проект, по словам Кобылкина, потребует небольших денег - 2 млрд рублей с российской стороны и 3-4 млрд рублей, то есть всего 60 млн долларов, - с китайской.