Cемь привычек, от которых стоит отказаться, если вы хотите красивую фигуру 17.08.2019, 14:34

Некоторые привычки ведут к набору лишних килограммов.

Вы возвращаетесь домой с работы, ложитесь на диван, включаете телевизор, берете какую-нибудь еду – и медленно толстеете. Как бы это жестоко не звучало, но это действительно так, пишет healthinfo.ua.

Есть целый ряд привычек, которые так или иначе присутствуют в жизни каждого из нас и которые ведут к набору лишнего веса.

Привычка №1: объедаться во время ужина

В течение дня еда человеку просто необходима для поддержания уровня энергии. Но не всегда получается, согласитесь? Поэтому мы приходим домой и накладываем себе в тарелку побольше. Ладно, если это овощи. Но чаще всего после трудовых будней хочется чего-то покалорийнее, а значит, пожирнее. Ведь именно такая еда дарит долгожданную энергию, которую организм потерял за весь день.

Именно такой подход к питанию чреват набором лишнего веса. Поэтому стоит равномерно распределять приемы пищи, а не объедаться на ужин картошкой под майонезом. Ужин должен быть легким, а не таким, который нагрузит желудок донельзя.

Привычка №2: не чистить зубы после ужина

Сложно представить человека, который сразу после ужина пойдет чистить зубы. И сложно представить, что это помогает избавиться от лишних килограммов. А на самом деле это позволит не переедать после. Ведь привкус мятной зубной пасты во рту часто меняет вкус любимых блюд, которые не захочется есть уже после того, как зубы почищены.

Привычка №3: отдыхать после ужина

Всем после ужина хочется полежать, отдохнуть. Поэтому считается абсолютно нормальным вздремнуть на диване полчасика перед телевизором. Однако это не самая лучшая привычка, которая ведет к набору лишнего веса. В идеале следует отправиться на прогулку. 15-20 минут на свежем воздухе помогут взбодриться и заставит организм активнее сжигать калории, в то время как отдых на диване приведет к обратному эффекту.

Привычка №4: ужинать перед телевизором

Если у вас в жизни присутствует эта привычка, то от нее следует избавляться. Ведь именно такой подход приведет к набору лишнего веса. Во время еды мозг будет отвлекаться на что-то другое, насыщение придет позже, соответственно, и лишнего можно съесть очень легко. Многочисленные исследования доказали вред приема пищи перед телевизором, за газетой или книгой, поэтому срочно искорените эту проблему из своей жизни, если не хотите потом бороться с лишним весом.

Привычка №5: мало спать

Как известно, сон позволяет запустить активный процесс жиросжигания. Поэтому необходимо спать подольше – не меньше 7-8 часов в сутки. Нехватка же ночного отдыха может привести к набору лишнего веса.

Привычка №6: решать проблемы вечером

Сложно представить современного делового человека, который строго после 18:00 не касается решения рабочих моментов. Мы понимаем, что избавить себя от такой привычки непросто, так как у всех работа разная. Рабочие волнения могут вызывать стресс, а это вызвать желание закусить нервы чем-то вкусным. Как итог – лишние калории, лишние килограммы.

Привычка №7: телефон или компьютер перед сном

Эта привычка напрямую связана с предыдущей. Но она совершенно не полезна для фигуры. Излучение синего диапазона, исходящее от гаджетов, подавляет выработку гормона мелатонина, ответственного за отход ко сну. Отсюда – проблемы со сном, мешки под глазами, лишний вес, так как ночь – самое оптимальное время суток, когда активнее всего продвигается жиросжигание.