Поединок Зеленского и Путина 10 17.08.2019, 15:07

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Игра между главой Кремля и президентом Украины началась после победы последнего на выборах.

Россияне, подвергающиеся политическим преследованиям», могут в ускоренном порядке получить украинское гражданство: указ об этом подписал президент Владимир Зеленский, реагируя на аналогичную законодательную инициативу Кремля, пишет Михал Кокот для польского издания Gazeta Wyborcza, (перевод - inosmi.ru).

Путинский указ появился месяц назад: теперь жители Донецкой и Луганской областей Украины могут получить российский паспорт по упрощенной системе. Это событие произошло за неделю до парламентских выборов в Украине, поэтому все были убеждены в том, что рейтинг сил, занимающих резко антироссийскую позицию, повысится, а президентского движения «Слуга народа» понизится. В итоге прогнозы не сбылись: партия Зеленского получила в парламенте большинство мест и, по крайней мере теоретически, обрела такую свободу действий, какой не было ни у одной другой политической группы за всю историю существования Украины.

Новый указ Зеленского позволяет выдавать паспорта в ускоренном порядке иностранцам и лицам без гражданства, которые воевали на украинском фронте на стороне Киева или подверглись политическим преследованиям у себя на родине.

Прохладные отношения Путина и Зеленского

Игра между Путиным и Зеленским началась в тот момент, когда второй с большим перевесом одержал победу на выборах. Отношения между двумя лидерами с самого начала были прохладными: российский президент даже не направил новому главе Украины официальное поздравление.

После инаугурации Зеленский разговаривал со своим коллегой из России всего дважды. В последний раз он делал это на прошлой неделе после нападения сепаратистов на четырех украинских морских пехотинцев, которые занимались инженерными работами в окрестностях Павлополя Донецкой области: в результате разрыва артиллерийского боеприпаса они погибли на месте. Зеленский в телефонном разговоре просил Путина склонить сепаратистские силы прекратить обстрелы и соблюдать режим прекращения огня.

Российский президент, в свою очередь, потребовал претворения в жизнь минских договоренностей 2015 года, согласно которым Донецкая и Луганская области должны стать полуавтономными регионами. Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, не собирается на это соглашаться. Он заявил Путину прямо, что для этого пришлось бы изменить конституцию, а он не видит в таком шаге необходимости, поскольку в нынешнем виде она гарантирует равные права всем украинцам вне зависимости от того, на какой территории они находятся.

В очередной раз режим прекращения огня начал действовать в Донбассе в конце июля, и хотя он соблюдался всего в течение 17 дней, военная активность с обеих сторон по сравнению с предыдущими месяцами значительно снизилась. Зеленский уже попросил президента Франции и канцлера Германии вернуться к переговорам в нормандском формате, чтобы обеспечить региону устойчивое перемирие.

Задержанный российский танкер

Вступив в должность, Зеленский старался привлечь внимание Запада, а одновременно зарекомендовать себя в роли политика, занимающего умеренную позицию. Такую цель преследовала недавняя операция по аресту танкера, блокировавшего в конце прошлого года корабль с украинскими моряками в Керченском проливе, который россияне в одностороннем порядке признали частью собственной территории.

Украинские моряки до сих пор находятся в российской тюрьме. Теоретически им грозит многолетнее тюремное заключение за нарушение границы РФ. Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию их освободить, но Кремль об этом не хочет и слышать. В свою очередь, украинцы, которые арестовали принимавший участие в инциденте российский танкер, в отличие от россиян, после допроса освободили находившихся на нем моряков.