«Баста!»: Продажных воров-чиновников - на лесоповал

«Баста!»: Продажных воров-чиновников - на лесоповал7
- 17.08.2019, 15:16
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Пусть в тюремных робах восстанавливают разрушенную ими за 25 лет страну.
Баста, пора менять лысую резину! Луку - в отставку, а затем в тюрьму на пожизненное! Продажных воров-чиновников на лесоповал. Пусть в тюремных робах восстанавливают разрушенную ими за 25 лет страну, пишет Telegram-канал «Баста».
Мы сделаем это в течение года. У нас есть реальный план перемен, и нам нужно обсудить его вместе с вами. Давайте сделаем это в ближайшие пару месяцев.
Мы планируем весело провести это время на улицах и площадях наших городов.
17 ноября в Беларуси пройдут так называемые «парламентские выборы», и мы примем в них участие, чтобы поговорить с вами, познакомиться, обсудить наши общие проблемы и их решение. У нас будет возможность делать это во время сбора подписей и агитационной кампании.
Мы - это суперкоманда которая состоит из видеоблогеров, политических активистов, журналистов и региональных лидеров.
Мы будем добиваться не только смены власти, но и достойной работы для белорусов на родине, а также деактивации атомной бомбы в Островце и закрытия мини-чернобылей в Бресте, Светлогорске и Новополоцке.
Подробности — в новом видео блогера Алеся Круткина:
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