Выходить на площади всем, всегда и везде

Выходить на площади всем, всегда и везде3
- Георгий Сатаров, президент фонда "ИНДЕМ"
- 17.08.2019, 15:25
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20 лет Россия катилась во времена Ивана Грозного.
Это все мы оставлены под стражей. И если вы еще по эту сторону от стен СИЗО, и можете перемещать свое тело, минуя бдительные взгляды пограничников, во время отпуска, то возвращаетесь вы все равно в зону.
Вы получаете зарплату на работе и можете ее тратить как хотите? Не обольщайтесь. Мы уже давно обкрадены. И я даже не про коррупцию. У россиян украли 20 лет жизни, абсолютно у всех, даже у тех, кто крал (это их проблемы, что они не заметили). 20 лет Россия стремительно катилась во времена Ивана Грозного (не по форме казней, а по экономической и политической сути).
И мы застыли там, как муха в стекле. И это значит, что у нас украли будущее. У нас украли несколько миллионов соотечественников, тех, кто раньше нас распознал кражу и уехал. А уехали в основном те, кто обычно тащит остальных в будущее.
У нас украли самоуважение. Ведь даже во времена СССР мы не стеснялись своей страны в силу полной дремучести и слепоты. И мы даже гордились Россией в лихие девяностые, и по праву, ибо это было время, когда мы стремительно неслись в будущее, а не в прошлое. И они убили лучших их нас. И поглядите друг на друга: мы ведь это простили, вытесняя из сознания эти преступления.
А теперь они уничтожают наших детей и внуков. Не возмущайтесь – конечно не всех, а лучших. И не обольщайтесь: если ваш сын или внук еще не в застенке, то это временно. Потому что они лучше нас, и они не хотят жить в стране, которую мы им оставляем. И мы обязаны их защитить. Это посильно каждому из нас. Надо просто выходить на площади вместе с ними. Всем, всегда и везде.
Георгий Сатаров, президент фонда "ИНДЕМ", "Фейсбук"