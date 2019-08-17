«Белорусская энциклопедия» готовит издание про Владимира Короткевича 17.08.2019, 15:57

В издании планируется рассказать об интересных фактах, связанных с созданием крупных произведений писателя.

К концу 2019 года издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" планирует завершить работу над энциклопедией о писателе Владимире Короткевиче. Об этом агентству БелТА рассказала заведующая редакцией литературы, искусства и культурологии издательства Ольга Давидович.

Это будет однотомное издание на 500 страниц с большим количеством иллюстраций. Планируемый тираж — 1000 экземпляров.

"Сейчас идёт активный процесс подготовки энциклопедии. К работе над ней мы привлекли преподавателей филфака БГУ, профессоров, а также региональных авторов из Гродно и Гомеля — все они с удовольствием откликнулись", — поделилась подробностями Давидович.

Планируется, что это будет классическая энциклопедия с персоналиями. Из книги можно будет детально узнать о среде писателя: где кто родился и учился, кем был и каким образом был связан с Владимиром Короткевичем. Также в издании планируется рассказать об интересных творческих фактах, связанных с созданием крупных произведений писателя — романов, повестей и эссе. "У нас не стоит задача охватить всё творчество, а только самых значимые моменты", — отметила Давидович.

Над иллюстративным материалом работает известная искусствовед Галия Фатыхова.