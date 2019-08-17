В столице Катара начали красить дороги в голубой цвет 17.08.2019, 16:17

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Температура в Дохе 17 августа составляет 41 градус по Цельсию.

Власти Катара начали экспериментальный проект по покраске нескольких улиц в центре Дохи в голубой цвет, чтобы охладить их. Об этом сообщает Gulf News.

Как заявил инженер Саад аль-Досари, температура темного асфальта заметно превышает температуру воздуха, поскольку черный цвет притягивает и излучает тепло. По его словам, эксперимент позволит снизить температуру аcфальта примерно на 15–20 градусов.

Он отметил, что специалисты будут наблюдать за изменениями температуры на улице с выкрашенным в голубой цвет дорожным покрытием в течение 18 месяцев.

Эксперимент начнется с улицы Абдаллы бен Джасема, которая расположена возле торговой площади Сук Вакиф. Его проводят Управление по проведению общественных работ Катара и японская компания, ее название в сообщении не указано.

Температура в Дохе 17 августа составляет 41 градус по Цельсию.