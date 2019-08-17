закрыть
17 августа 2019, суббота, 18:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В столице Катара начали красить дороги в голубой цвет

  • 17.08.2019, 16:17
  • 1,864
В столице Катара начали красить дороги в голубой цвет

Температура в Дохе 17 августа составляет 41 градус по Цельсию.

Власти Катара начали экспериментальный проект по покраске нескольких улиц в центре Дохи в голубой цвет, чтобы охладить их. Об этом сообщает Gulf News.

Как заявил инженер Саад аль-Досари, температура темного асфальта заметно превышает температуру воздуха, поскольку черный цвет притягивает и излучает тепло. По его словам, эксперимент позволит снизить температуру аcфальта примерно на 15–20 градусов.

Он отметил, что специалисты будут наблюдать за изменениями температуры на улице с выкрашенным в голубой цвет дорожным покрытием в течение 18 месяцев.

Эксперимент начнется с улицы Абдаллы бен Джасема, которая расположена возле торговой площади Сук Вакиф. Его проводят Управление по проведению общественных работ Катара и японская компания, ее название в сообщении не указано.

Температура в Дохе 17 августа составляет 41 градус по Цельсию.


популярное за неделю

Мнение

Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова
Лукашенко и пионеры-дозорники
Лукашенко и пионеры-дозорники Ирина Халип
То ли Кафка, то ли Оруэлл
То ли Кафка, то ли Оруэлл Александр Гольц
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс?
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс? Михаил Пастухов