Новые большевики из Кремля Виталий Портников

17.08.2019, 16:30

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Виталий Портников

И квартирный вопрос в большевистской Москве, и водный вопрос в Крыму имеют одни и те же корни.

Михаил Булгаков стал автором бессмертного афоризма о квартирном вопросе, испортившем москвичей. По аналогии с этими словами можно сказать, что «водный вопрос» явно не дает покоя руководству аннексированного Крыма и московским кураторам поставленных ими же властей полуострова.

О воде вспоминают при каждом удобном и неудобном случае, причем в хорошо известных интонациях – вода нам, конечно, не нужна, но Украина должна. Ну совсем как с историей про чужую квартиру, которая вроде бы и не наша, но неплохо бы уплотнить ее хозяев.

И квартирный вопрос в большевистской Москве, и водный вопрос в Крыму, думаю, имеют одни и те же корни и практически одних и тех же авторов – людей, чья политика приводит к разрухе просто потому, что ее авторы не способны просчитать последствия своих действий.

Большевики после своего прихода к власти отменили частную собственность и разрушили экономику – в результате обычная квартира, а тем более квартира в таком центре распределения благ, как Москва, на десятилетия превратилась из товара в достижение. Новые большевики из Кремля, когда принимали решение об аннексии Крыма, похоже, как-то даже и не подозревали, что речь идет о разрыве экономических связей полуострова с материковой Украиной. Связей, которые обусловлены не столько указом президиума Верховного Совета СССР о передаче Крыма от РСФСР в состав УССР, сколько самой географией. Ну просто Крым – не знаю, сколько раз нужно еще это повторить – не остров, а полуостров.

И «водный вопрос» как раз с этим и связан. Никакие решения российских властей не превратят Крым в остров, но могут обусловить неминуемую деградацию даже не экономики, а самого уклада жизни крымчан. Каждый новый день оккупации Крыма доказывает это со всей ясностью – нужно просто открыть глаза, посмотреть, просчитать последствия. В том числе и последствия прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич абсолютно прав, когда напоминает «руководству» аннексированного полуострова о том, что вопросы водоснабжения – в компетенции страны, по территории которой течет Днепр и к которой административно относится Автономная Республика Крым. И сам Крымский канал находится на территории Украины, а не России – ни эта страна, ни оккупационные власти полуострова не имеют к каналу ровно никакого отношения с точки зрения права.

И решать вопросы водоснабжения, уверен, нельзя в отрыве от вопросов с деоккупацией полуострова. В принципе, средства, которые необходимы для восстановления нормального водоснабжения Крыма и работы Крымского канала, можно было бы включить в счет репараций, которые Россия как страна-оккупант должна была бы выплатить Украине в ходе процесса деоккупации украинских территорий. Думаю, это было бы самое логичное решение – и для Украины, и для России, и для самого Крыма.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»