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В воскресенье в Беларуси будет до +26

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  • 17.08.2019, 17:09
В воскресенье в Беларуси будет до +26

Кратковременные дожди прогнозируют лишь местами по востоку Могилевской области.

В ближайшие сутки, 18 августа, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью без осадков.

Кратковременные дожди синоптики прогнозируют лишь местами по востоку Могилевской области. Также ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер будет слабый.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 20-26 градусов, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.


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