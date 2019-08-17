В воскресенье в Беларуси будет до +26 1 17.08.2019, 17:09

Кратковременные дожди прогнозируют лишь местами по востоку Могилевской области.

В ближайшие сутки, 18 августа, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью без осадков.

Кратковременные дожди синоптики прогнозируют лишь местами по востоку Могилевской области. Также ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер будет слабый.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 20-26 градусов, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.