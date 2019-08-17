Топ-10 самых качественных автомобилей на вторичном рынке 1 17.08.2019, 17:16

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Бестселлеры, которые из года в год доказывают свою надежность.

Надежность автомобилей, конечно, зависит от возраста машины. Но есть бестселлеры у многих брендов, которые из года в год доказывают свою надежность и верную службу владельцам, пишет autonews.

Немецкий рейтинг подержанных авто агентства TUV считается одним из лучших в мире. Они разделяют список на секции по возрасту автомобилей.

Лучшие б/у авто в возрасте 2-3 лет:

1. Porsche 911

2. Mercedes B-class

3. Mercedes GLK

4. Mercedes SLK

5. Audi Q3

6. Mercedes E-class Coupe

7. Hyundai i20

8. Mercedes C-class

9. Mercedes A-class

10. Audi A4/A5

Самые качественные автомобили в возрасте 10-11 лет:

1. Porsche 911

2. Mazda 2

3. Audi TT

4. Mercedes SLK

5. VW Golf Plus

6. Toyota Auris

7. Toyota Corolla Verso

8. Opel Agila

9. VW Tiguan

10. Mercedes A-class

Интересно, что в рейтингах качества Porsche 911 лидирует по обе стороны океана, как на вторичном рынке, так и в рейтингах новых автомобилей. Кроме него наибольшее количество баллов в США отдают Toyota, а в Германии — Mercedes-Benz.

Стоит также отметить, что на вторичном рынке отмечают наибольшую надежность атмосферных двигателей. Их считают более долговечными и менее требовательными к качеству топлива, чем турбомоторы.