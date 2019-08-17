Топ-10 самых качественных автомобилей на вторичном рынке

Топ-10 самых качественных автомобилей на вторичном рынке1
- 17.08.2019, 17:16
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Бестселлеры, которые из года в год доказывают свою надежность.
Надежность автомобилей, конечно, зависит от возраста машины. Но есть бестселлеры у многих брендов, которые из года в год доказывают свою надежность и верную службу владельцам, пишет autonews.
Немецкий рейтинг подержанных авто агентства TUV считается одним из лучших в мире. Они разделяют список на секции по возрасту автомобилей.
Лучшие б/у авто в возрасте 2-3 лет:
1. Porsche 911
2. Mercedes B-class
3. Mercedes GLK
4. Mercedes SLK
5. Audi Q3
6. Mercedes E-class Coupe
7. Hyundai i20
8. Mercedes C-class
9. Mercedes A-class
10. Audi A4/A5
Самые качественные автомобили в возрасте 10-11 лет:
1. Porsche 911
2. Mazda 2
3. Audi TT
4. Mercedes SLK
5. VW Golf Plus
6. Toyota Auris
7. Toyota Corolla Verso
8. Opel Agila
9. VW Tiguan
10. Mercedes A-class
Интересно, что в рейтингах качества Porsche 911 лидирует по обе стороны океана, как на вторичном рынке, так и в рейтингах новых автомобилей. Кроме него наибольшее количество баллов в США отдают Toyota, а в Германии — Mercedes-Benz.
Стоит также отметить, что на вторичном рынке отмечают наибольшую надежность атмосферных двигателей. Их считают более долговечными и менее требовательными к качеству топлива, чем турбомоторы.