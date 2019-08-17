На границе Пакистана и Индии произошла ожесточенная перестрелка 17.08.2019, 17:22

На границе разделенного Кашмира произошли вооруженные столкновения солдат двух стран.

На границе между индийской и пакистанской частями Кашмира в субботу, 17 августа, солдаты обеих стран устроили ожесточенную перестрелку. Представитель правительства в Нью-Дели заявил о "тяжелых" столкновениях. По неподтвержденным данным, один индийский солдат был убит. Со стороны Исламабада комментариев об инциденте пока не последовало. Премьер-министр Пакистана Имран Хан приветствовал обсуждение Советом Безопасности ООН конфликта, в котором также принял участие президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости снятия напряжения в отношениях двух стран, передает DW.

На минувшей неделе правительство Индии обострило конфликт в разделенном в 1947 году Кашмире, исключив из конституции особый статус автономии для индийской части территории. Штат Джамму и Кашмир также следует разделить и поставить под прямой контроль правительства, решили в Нью-Дели. Чтобы предотвратить протесты, власти отправили в этот район еще десять тысяч солдат. Тем не менее в пятницу в индийской части Кашмира вновь произошли серьезные столкновения между демонстрантами и полицией.

Совбез ООН впервые за почти 50 лет обсудил проблему Кашмирского конфликта на специальном заседании. Пакистанский премьер Хан написал после обсуждений в твиттере, что в ООН "обязаны" разобраться со "страданиями" народа Кашмира и найти решение конфликта. В свою очередь Индия настаивает, что статус региона является внутренним делом. "Нам не нужны международные посредники, чтобы рассказывать, как мы должны вести свою жизнь", - сказал постпред Индии в ООН Сайед Акбаруддин после заседания Совета Безопасности.