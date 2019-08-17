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На Могилевщине горел комбайн

  • 17.08.2019, 17:32
На Могилевщине горел комбайн
Иллюстрационное фото

Пожар начался в моторном отсеке комбайна производства «Гомсельмаша».

Утром 17 августа в Белыницком районе Могилевской области во время переезда между деревнями загорелся комбайн производства «Гомсельмаша» 2008-го года выпуска, сообщает телеграм-канал Nexta Lite.

После звонка от сельчанина, который стал очевидцем происшествия, работники МЧС прибыли на место происшествия очень быстро: спасательная часть была недалеко от места аварии.

17 августа 2019 года. Комбайн, загоревшийся в Могилевской области. Фото: Nexta Lite

По предварительным данным, пожар начался в моторном отсеке комбайна. Он, а также внешний корпус машины, пострадали больше всего.


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