На Могилевщине горел комбайн 17.08.2019, 17:32

Иллюстрационное фото

Пожар начался в моторном отсеке комбайна производства «Гомсельмаша».

Утром 17 августа в Белыницком районе Могилевской области во время переезда между деревнями загорелся комбайн производства «Гомсельмаша» 2008-го года выпуска, сообщает телеграм-канал Nexta Lite.

После звонка от сельчанина, который стал очевидцем происшествия, работники МЧС прибыли на место происшествия очень быстро: спасательная часть была недалеко от места аварии.

17 августа 2019 года. Комбайн, загоревшийся в Могилевской области. Фото: Nexta Lite

По предварительным данным, пожар начался в моторном отсеке комбайна. Он, а также внешний корпус машины, пострадали больше всего.