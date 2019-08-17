Казахстанский функционер: «Астана» по всем компонентам выше БАТЭ 17.08.2019, 18:01

Халимжан Ержанов дает 80-100%, что «Астана» будет в группе Лиги Европы.

Известный в прошлом казахстанский футбольный функционер Халимжан Ержанов считает, что "Астана" — фаворит в противостоянии с БАТЭ в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Астана" по всем компонентам, начиная от материальной базы и заканчивая игроками, выше БАТЭ. Лучшие футболисты Беларуси, тот же Маевский, играют в Казахстане. То есть, если ничего сверхъестественного не произойдет, то мы должны будем проходить эту команду. В последней игре с "Сараево" БАТЭ пришлось очень тяжело. Если мы решим все вопросы в первом домашнем матче с разницей в два мяча, то на выезде для "Астаны" все будет делом техники, потому что в последнее время в гостях она смотрится лучше. Сейчас на посту первого руководителя клуба находится наш казахстанский человек Михаил Гурман, и, я думаю, это благоприятно сказывается на делах команды. Роман Григорчук, в свою очередь, уже тоже полностью обрел себя, поэтому, исходя из всего этого, я даю, 80-100% на то, что "Астана" будет играть в группе Лиги Европы, — цитирует Ержанова sports.kz.