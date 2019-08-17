Миллениалы чаще других приукрашивают резюме 17.08.2019, 19:57

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Миллениалы врут в резюме в два раза чаще других поколений.

Социологи выяснили, что представители поколения миллениалов (рожденные в период с 1989 по 2000 годы) чаще других врут в резюме и сопроводительных письмах, говорится в материале CNBC.

Исследование провел портал GoBankingRates, в нем приняли участие 1003 человека. Подавляющее большинство респондентов (85%) рассказали, что никогда не врали о себе в резюме. Еще 9% хотели, но не смогли. И лишь 5% честно признались в том, что приукрашивали действительность во время поиска работы. Оказалось, что подавляющее большинство из них — миллениалы.

Представители молодого поколения лгут в резюме в 2 раза чаще. В отличие от общей выборки, где в этом признались лишь 5%, среди миллениалов этот показатель достиг 11%. Чаще всего потенциальные работники врут об опыте (38%) и стаже (31%). При этом мужчины в основном преувеличивают информацию о количестве компаний, в которых работали (46% против 31%), а женщины — о количестве лет, проведенных в профессии (41% против 19%).

Специалист по вопросам карьеры TopResume Аманда Августин обозначила несколько причин, почему люди лгут в резюме. Первая — кандидаты не знают, как объяснить работодателю причину своего карьерного «разрыва», когда, например, в течение нескольких месяцев или лет у них не было работы.

Вторая причина для лжи — недостаток релевантного опыта работы. Однако, согласно опросу консалтинговой фирмы Robert Half, 84% работодатели готовы рассмотреть кандидата без необходимого опыта. Также 62% респондентов рассказали, что смогли устроиться на работу, хотя и не отвечали изначально поставленным требованиям.

Аманда Августин считает, что лучший способ получить должность мечты — отправить работодателю честное резюме, в котором будут описаны актуальные навыки и опыт работы. Дополнительно могут помочь откровенность, энтузиазм и желание развиваться в компании.