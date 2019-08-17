Куда белорусам можно поехать без визы? 5 17.08.2019, 20:03

2,455

На сегодняшний день белорусы могут посещать без виз 77 стран.

Начнем с того, что на сегодняшний день обладатели белорусского паспорта могут посещать без виз 77 стран, а это около трети всех стран мира, пишет neg.by.

Есть такой интересный показатель — Индекс паспортов — своего рода международный рейтинг степени свободы перемещения подданных каждого государства. К безвизовому въезду по методологии относится также возможность получения визы по прибытии в страну. «Чистый безвиз» у нас всего с 44 государствами, еще в 33 дают визу на въезде. Индекс рассчитывается швейцарской консалтинговой компанией Henley & Partners. С прошлого года — на ежеквартальной основе.

Всего в индексе за первый квартал 2019 года было 130 позиций (ряд стран разделяет между собой одинаковую позицию). И Беларусь в этом «рейтинге» находилась в крепких середнячках — 64-е место по соседству с Казахстаном. Первые места заняли Япония, Сингапур и Южная Корея (по 189 стран), Германия (188 стран), а также Дания, Италия, Финляндия, Франция и Швеция (187 стран). В топ-10 попали Литва и Латвия (по 180 стран). У Украины 40-е место (128 стран). На 130-м месте оказались Афганистан и Ирак (по 30 стран).

Неудивительно, что у Беларуси «безвиз» почти со всеми странами СНГ. Из Европейских стран свободно можно посетить Черногорию, Сербию и Северную Македонию. На Ближнем Востоке двери открыты в Турцию, Израиль и Катар. Достаточно много «экзотических» стран вроде Барбадоса, Намибии, Сейшел и Микронезии. В большинстве стран пребывание ограничено 30 днями (Куба), а в некоторых даже до 15-21 дня.

Таблица. Список безвизовых стран для белорусов

Более подробную информацию о безвизовом режиме можно найти на сайте Министерства иностранных дел.

Визы в США в Минске

В начале прошлого года произошло исторически важное событие — после 10-летнего перерыва возобновилась полноценная выдача всех типов виз в США в Минске. До этого белорусам приходилось отправляться за визой, например, в Вильнюс, Варшаву, Киев, Москву. Стоимость визы стандартна для всех стран — 160 долларов США. Выдают ее, как правило, на следующий день после собеседования. Реже — в течение недели.

В какие страны можно получить визу в Беларуси

В Минске можно получить и визы в Великобританию, Ирландию, Болгарию и другие «нешенгенские» страны Европы. Информацию о действующих в Беларуси посольствах и консульствах (к слову, есть они не только в Минске) также можно получить на сайте Министерства иностранных дел.

Не составит особого труда получить визы в страны Азии и Юго-Восточной Азии, также можно получить визы в страны Африки и Австралию. Причем, консульский сбор в них будет составлять от 0 (то есть отсутствует, например, в Арабские Эмираты и Японию) до 140 долларов США (в Новую Зеландию). В большинстве же случаев это суммы, эквивалентные 20 — 60 долларам США.

В Беларуси, в целом, уже ряд лет достаточно слаженно работает рынок услуг визовой поддержки граждан довольно широкой направленности. Интернет не то чтобы изобилует сайтами «визовых центров», но их наберется не один десяток. И неудивительно, что работают они в основном с Минском, хотя воспользоваться их услугами за вменяемую стоимость можно практически из любого уголка Беларуси.