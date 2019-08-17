Главу Еврокомиссии экстренно госпитализировали 17.08.2019, 20:07

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Жан-Клода Юнкера из отпуска отправили на срочную операцию.

Президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера экстренно госпитализировали. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Президенту Юнкеру пришлось прекратить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям. Он доставлен обратно в Люксембург, где ему будет экстренно проведена холецистэктомия – хирургическое удаление желчного пузыря", – говорится в сообщении.

Юнкер возглавляет Еврокомиссию с 2014 года. Полномочия 64-летнего люксембуржца истекают в ноябре.

16 июля Европейский парламент утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на должность нового главы Еврокомиссии.