Bидеофакт: Самолет «Белавиа» сопровождают два австрийских истребителя 17.08.2019, 20:52

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Фото: tut.by

Истребители сопровождали рейс при переходе из итальянского в австрийское воздушное пространство.

Самолет «Белавиа», летевший из Ниццы в Минск сопровождали два истребителя. Об этом tut.by сообщили читатели.

«Сегодня моих друзей по пути из Ниццы сопровождали два истребителя», — сообщил Игнат Бондарчук.

«Из-за высокого сезона в воздушном пространстве Европы на данный момент иногда происходит перегрузка радиочастот. Для обеспечения бесперебойного взаимодействия экипажей и диспетчеров дежурные воздушные силы контролируют ситуацию», — сообщила подробности пресс-служба авиакомпании.

Австрийские истребители сопровождали рейс при переходе из итальянского в австрийское воздушное пространство. Спустя две минуты самолет продолжил полет без сопровождения.