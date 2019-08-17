Против тренера-расиста сборной России открыли дело
- 17.08.2019, 21:21
Международная федерация волейбола намерена наказать тренера, показавшего расистский жест.
Международная федерация волейбола (FIVB) открыла дисциплинарное дело в отношении показавшего расистский жест тренера женской сборной России Серджио Бузато. Об этом в субботу, 17 августа, со ссылкой на собственный источник в пресс-службе организации сообщает ТАСС.
Какое наказание грозит специалисту, не уточняется.
Бузато изобразил узкие глаза после победы российских волейболисток над командой Южной Кореи в решающем матче олимпийского отбора 4 августа. В южнокорейской федерации жест сочли расистским и написали жалобу в FIVB. Всероссийская федерация волейбола выразила готовность принести извинения за поведение тренера, но отказалась его наказывать.