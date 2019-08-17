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Против тренера-расиста сборной России открыли дело

  • 17.08.2019, 21:21
Против тренера-расиста сборной России открыли дело
Серджио Бузато
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Международная федерация волейбола намерена наказать тренера, показавшего расистский жест.

Международная федерация волейбола (FIVB) открыла дисциплинарное дело в отношении показавшего расистский жест тренера женской сборной России Серджио Бузато. Об этом в субботу, 17 августа, со ссылкой на собственный источник в пресс-службе организации сообщает ТАСС.

Какое наказание грозит специалисту, не уточняется.

Бузато изобразил узкие глаза после победы российских волейболисток над командой Южной Кореи в решающем матче олимпийского отбора 4 августа. В южнокорейской федерации жест сочли расистским и написали жалобу в FIVB. Всероссийская федерация волейбола выразила готовность принести извинения за поведение тренера, но отказалась его наказывать.

Серджио Бузато
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

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