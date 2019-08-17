Финляндия снизит налог на доходы для небогатых граждан 1 17.08.2019, 21:47

Правительство Финляндии запланировало снижение налога на доходы для людей с небольшими и средними доходами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Для людей со средними доходами (45000 евро в год) налоги снизятся примерно на 50 евро в год, а для людей с низкими доходами (22000 евро в год) польза от нововведения составила бы около 85 евро в год.

Министерство финансов предлагает снизить налог на доходы для людей с небольшими и средними доходами и пенсиями на общую сумму в 200 млн евро.

Ожидается, что в следующем году в Финляндии значительно подорожает топливо, также вырастут цены на табачные изделия.