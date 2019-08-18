Министр финансов Аргентины подал в отставку из-за обвала курса песо 18.08.2019, 8:03

Николас Духовны

На его место призван министра экономики провинции Буэнос-Айрес.

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне резкой девальвации национальной валюты — песо.

Письмо-обращение об увольнении он направил президенту страны Маурисио Макри, сообщает телеканал TN.

В письме Духовны заявил, что для него было честью работать в правительстве Аргентины при президентстве Макри и выразил уверенность в необходимости обновления правительства.

«Я убежден, что, с учетом обстоятельств, правительство, которым вы руководите, нуждается в значительном обновлении в экономической сфере», — говорится в письме.

По информации телеканала, после получения письма президент Аргентины вызвал к себе министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу и предложил ему занять пост главы Минфина, на что Лакунсу дал положительный ответ.