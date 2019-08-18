«Динамо-Молодечно» сенсационно победило минское «Динамо» в полуфинале Кубка Салея 18.08.2019, 8:09

Для «зубров» матч начался с ледяного душа.

Сегодня в Орше прошли два полуфинальных матча Кубка Салея. В первой игре «Юность» уверенно обыграла «Неман» — 3:0. А во втором матче случилась сенсация. «Динамо-Молодечно» победило минское «Динамо» — 4:2, сообщает tut.by.

Фото: ФХРБ

«Динамо-Молодечно» — «Динамо-Минск» — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

1:0 — 1:06 Лисичкин (Зубрицкий)

2:0 — 6:16 Зубрицкий (Боярчук)

3:0 — 36:46 Боярчук (Шелег, Воронов), ГБ

3:1 — 45:34 Готовец (Паре)

3:2 — 58:11 Павлович, ГМ

4:2 — 59:51 Лисичкин (Кучкин, Боярчук), ГПВ

«Динамо-Молодечно»: Иванов; Шелег (к) — Соколовский, Амброжейчик — Нестеров — Кучкин; Сырей — Устиненко, Зубрицкий — Боярчук — Лисичкин; Летов — Ерохо, Печур — Землянкин — Дриндрожик; Пышкайло — Мохорев — Воронов; Зозон, Бобко.

«Динамо-Минск»: Энрот (59:09); Готовец — Граньяни, Грецкий — Литвинов — Матерухин; Денисов — Эллиотт, Мартынов — Китаров — Дроздов; Евенко — Еременко, А. Костицын — Паре — Демков (к); Павлович — Шор — Степанов; Дерябин, Терещенко.

Для «зубров» матч начался с ледяного душа. За первые шесть минут команда пропустила две шайбы. Во втором периоде Молодечно забросило еще одну, и тренерский мостик минчан заволновался.

В третьем периоде команда Вудкрофта смогла забросить две шайбы, причем вторую за две минуты до сирены. Тренер снял Энрота, но сравнять счет динамовцы не смогли, а за 10 секунд до сирены пропустили в пустые ворота.

Таким образом, 18 августа минское «Динамо» сыграет против «Немана» в матче за третье место, а «Юность» Михаила Захарова сразится за Кубок Салея с командой из Молодечно.

«Неман» — «Юность» — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

0:1 — 12:56 Лопачук, ГБ

0:2 — 13:41 Мальцев (Колготин, Антонов)

0:3 — 18:52 Кашкар (Мальцев, Парфеевец)

Штраф: 8−12

Броски: 18 (4+10+4) — 29 (13+6+10)

Лучшие игроки: Трус — Шелепнев

Фото: ФХРБ

«Неман»: Трус (59:08), Городецкий (0:52); Шишков — Бадун, Хильтунен — Туркин (К) — Левша; Хоромандо — Крыскин, Малиновский — Ремезов (А) — Кислый; Степанов (А) — Гришанов, С. Малявко — Сусло — А. Малявко; Варивончик — Савинов — Ажгирей; Божко, Чижас.

«Юность»: Шелепнев; Антонов (К) — Ногачев, Цыганов — Кулаков (А) — Гайнетдинов; Мицкевич — Тарлецкий, Кашкар — Мальцев — Колготин; Казакевич — Геращенко, Парфеевец — Дрозд (А) — Лопачук; Мажуга — Лесников, Черников — К. Брикун — Волошин.

Команда Михаила Захарова начала матч бодрее и сразу захватила инициативу. А решающий отрезок игры состоялся с 13-й по 19-ю минуты — за это время минчане отличились трижды, а российский легионер Максим Мальцев оформил очковый дубль (1+1).

Во втором периоде хоккеисты из Гродно очнулись и обрушили на ворота Яна Шелепнева шквал атак. Но голкипер «Юности» провел отличный матч, справившись с парой очень серьезных угроз. Даже выход «один в ноль» от Артура Савинова остался нереализованным.

В третьем периоде «Юность» спокойно играла по сопернику и довела матч до победы, хотя порой эмоции зашкаливали — Ажгирей с Дроздом даже немного помахались кулаками.

«Красно-синие» вышли в финал Кубка впервые с сезона-2016/17, передает сайт федерации хоккея.