«Баста»: У минской милиции «горит» план 18.08.2019, 8:27

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Что произошло поздно вечером на Зыбицкой?

У минской милиции «горит» план по штрафам, сообщил телеграм-канал «Баста».

Вчера поздно вечером на улице Зыбицкой омоновцы организовали очередную облаву на минчан. За десять минут были задержаны около 30 человек.

Сотрудники милиции обвинили их в том, что они «находятся в общественном месте в нетрезвом состоянии» и доставили в РУВД Центрального района. Там на задержанных составили протоколы.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на проведении которого настаивали некоторые из них, проведено не было. В ближайшее время задержанных ждут суды и штрафы.

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