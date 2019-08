Александр Немец: Китай забирает под себя восточные регионы России Александр Немец

18.08.2019, 8:36

Как растет влияние Поднебесной в Юго-Восточной Азии.

В начале мая 1986 года одна из тайваньских газет поместила сообщение о визите в Таиланд китайского министра обороны (по-моему, это был Чжан Айпин). Он встретился с начальником генштаба Таиланда и передал ему скромный подарок от командования Народно-Освободительной Армии Китай (НОАК) – 3 миллиона долларов. (Тайваньскую газету я проштудировал в закрытой библиотеке Института Дальнего Востока АН СССР.)

Великая Реформа (развернувшаяся в 1979 году) только начиналась, с твердой валютой в Китае было из рук вон плохо, но 3 миллиона долларов для армии Таиланда нашлись. Уже в то время руководство НОАК и высшее руководство Китая заботилось о том, чтобы "приручить" высшее руководство стран Юго-Восточной Азии и руководство их армий. Это же относится и к странам Южной Азии (за вычетом Индии и Бутана).

За последующие три с лишним десятилетия, к 2018 году, данной задача высшим руководством КНР и НОАК была, в основном решена. Своеобразный итог этой гигантской операции подвела большая, на целую страницу, статья в "Нью-Йорк Таймс" от 16 марта 2018 года "Как подъем Китая бросает вызов долговременному доминированию Америке в Азии" (How the Rise of China is Challenging Longtime American Dominance in Asia).

Статья сопровождалась таблицей импорта оружия, с 2011 по 2016 годы, и картой Азии, от Пакистана до Японии и Австралии, выполненной в три краски – красной, зеленой и синей (сам Китай окрашен серым, а РФ, Монголия и республики Средней Азии на карте как бы отсутствуют):

Синим показаны твердые союзники Америки. Их немного: Индия (с 2011 по 2016 год импорт американского оружия составил 2,782 миллиарда долларов, и ничего из Китая), Япония (в 2011-2016 годах импорт оружия из Америки составил 1,666 миллиарда долларов), Тайвань (импорт оружия из Америки составил 2,953 миллиарда долларов), Южная Корея (3.656 миллиарда долларов), Австралия (3,719 миллиарда долларов), Сингапур (импорт оружия из США составил за шесть лет 2,420 миллиарда долларов и ничего из Китая – странно но факт, учитывая теснейшие экономические и политические связи Китая и Сингапура). Синим окрашены также Вьетнам и Бутан (цифр импорта оружия из США нет).

Зеленым показаны страны вроде бы нейтральные, но в действительности склоняющиеся к союзу с Китаем: Индонезия (в 2011-16 годах импорт оружия из США составил 447 миллионов долларов, из Китая – 279 миллиона долларов), Филиппины (оружие из США – 261 миллиона долларов, из Китая ничего; но президент Дутерте большой друг, даже вассал Китая), Бирма (импорт оружия из Китая составил 1,161 миллиарда долларов, и ничего из Америки), Северная Корея (цифр нет) и Таиланд (229 миллиона долларов из Америки и 131 миллиона долларов из Китая; подарочек в 3 миллиона долларов принес через 30 лет большую прибыль).

Красным показаны твердые союзники Китая: Пакистан (в 2011-16 годах импорт оружия из Китая составил 3,656 миллиарда долларов, из Америки – 1,005 миллиарда долларов), Шри-Ланка (на 31 миллионов долларов оружия из Китая и ничего из США), Бангладеш (на 1,666 миллиарда долларов оружия из Китая и лишь на 110 миллионов долларов из США), Малайзия (на 222 миллиона долларов оружия из Америки и ничего из Китая), Камбоджа (на 54 миллиона долларов оружия из Китая и ничего из Америки) и Лаос (на 31 миллион долларов оружия из Китая и ничего из Америки).

Статья в "Нью-Йорк Таймс" описала ситуацию в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии на конец 2016 года и уточнила, что в ходе правления Трампа в январе 2017 – марте 2018 года ситуация в этих регионах дополнительно ухудшилась для Америки и улучшилась для Китая.

А сейчас, в августе 2019 года можно смело утверждать, что у Америки в этих регионах осталось военно-политических союзников только Австралия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Вьетнам, Индия и Бутан. Все остальные вышеперечисленные страны дополнительно покраснели или перекрасились из зеленого в красный. Пожалуй только Индонезия и Филиппины сохранили красно-зеленую окраску.

Каковы же были основные факторы "покраснения"? Даю очень краткое перечисление:

– Внешняя политика Трампа (простота хуже воровства, а трампизм хуже бандитизма). Сюда входит откровенное хамство, презрительно-издевательское отношение даже к близким союзникам (например к Австралии, не говоря уже о "всяких там прочих"), непонимание азов дипломатии.

– Усиливающееся экономическое проникновение (экспансия) Китая во всех странах этих регионов, в рамках доктрины "Новый Шелковый Путь" (ее провозгласил Си Цзиньпин во время поездки по Средней Азии в сентябре 2013 года); предоставление этим странам большой экономической помощи (в долг) и высокотехнологичной помощи (по льготным ценам).

– Быстрый рост экономического и, особенно, высокотехнологичного потенциала Китая. Понимание руководством стран Юго-Восточной и Восточной Азии очевидного факта, что соотношение сил в мире быстро меняется в пользу Китая. Да и формула "ласковое теля двух маток сосет" местным лидерам хорошо известна.

В результате, к середине 2019 года экономическая и технологическая зависимость этих стран от Китая резко выросла (можно написать тысячи страниц на эту тему). В частности, практически нет сомнения, что континентальная часть Юго-Восточной Азии (за вычетом Вьетнама), то есть Бирма, Камбоджа, Лаос, Таиланд и Малайзия, со всеми их ресурсами, почти полностью контролируются Китаем.

И также нет сомнения, что армии этих стран, а также армии Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеш в очень значительной степени контролируются Китаем. Китайские офицеры обучают местных офицеров использовать китайское оружие. Китайские боевые корабли, надводные и подводные, свободно заходят в порты этих стран, и так далее. Что очень важно, Китай имеет сложную систему договоренностей с Пакистаном. И в случае Большого Конфликта Индия рискует получить ядерные удары сразу с двух сторон – китайской и пакистанской.

Итак, имеет место сильная экономическая, технологическая, финансовая и военная зависимость стран Южной и Юго-Восточной Азии от Китая, а их армий от НОАК.

Но ведь дело не ограничивается этими регионами. Китай широко проник также и в Монголию, пять стран Средней Азии и в восточные регионы России – от Красноярского края до Приморья. Здесь использовалась такая же модель создания всесторонней зависимости от Китая.

Александр Немец, kasparov.ru