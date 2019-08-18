Белорус рассказал, как пройти техосмотр без уплаты госпошлины 10 18.08.2019, 9:10

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Водитель провел эксперимент.

Для кого-то прохождение ТО без разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении — обычное дело. Многие высказались в комментариях под статьей «Почему я до сих пор не проходил техосмотр», что поступают именно так уже не первый год. В ГАИ же говорят: выросло количество аварий по причине технических неисправностей — именно это стало толчком к проведению декады «Техосмотр». Журналист onliner.by Андрей Гомыляев решил выяснить, можно ли улучшить статистику, обойдя стороной госпошлину, — в конце концов, обещал во вчерашней публикации. Стоит сразу предупредить — от штрафов по 18.12.5 КоАП процедура не спасет, однако даст уверенность в безопасности своей машины.

Фото: Александр Ружечка \ onliner.by

Так можно?

Мужчина, оформляющий результаты ТО, долго беседует по мобильному телефону насчет прокладки труб и строительных перипетий. Ничего, подождем. Сотрудник может себе это позволить — в последнее (довольно длительное) время в домике, где он работает, совсем пусто. Очередей нет. Основной поток (если можно использовать это слово) — с самого утра, приезжает три-четыре автовладельца. Бóльшую часть дня мужчина, вероятнее всего, проводит в одиночестве.

Фото: Александр Ружечка \ onliner.by

Только после обсуждения личных дел он интересуется, чем мне можно помочь.

— Я хотел бы пройти линию техосмотра на новом автомобиле — Geely 2019 года выпуска. В законе написано, что можно не проходить, но я хочу. Это возможно?

— Если вы сами желаете, то нет вопросов. Вы оплачиваете услугу — вам выдают диагностическую карту. Как я понял, техосмотр машина еще не проходила. А допуск вы получать не будете?

— Нет сильного желания.

— Давайте уточним, сможем ли провести по нашей базе, подойдем на саму станцию. Тут проблема может возникнуть, что нельзя зарегистрировать автомобиль этого года (только предыдущие).

Ребята, занятые непосредственно проверкой, подтвердили: пройти линию возможно, ПО базы позволяет. Надо лишь оплатить услугу.

Фото: Александр Ружечка \ onliner.by

Для оплаты нужны только деньги и техпаспорт. Девушка в банке не обнадежила: «Как наклейку не оплачиваете? Хотите пройти техосмотр без госпошлины? Ну, не знаю. Мне кажется, вас развернут». Тем не менее оплату провела, печать поставила. В кассу — 20,5 рубля. Квитанция понадобится для получения диагностической карты. Следовательно, можно выкладывать на видное место огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки, а после — готовиться заехать на линию.

Фото: Александр Ружечка \ onliner.by

Зачем это нужно? Законодательство

Как уже замечено, от штрафов прохождение линии без уплаты госпошлины (а следовательно, без выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении) не спасет. Причина всех маневров в том, что ГАИ делает упор на небезопасности машин без ТО, отчетливо понимая — люди игнорируют процедуру из-за дорожного сбора. Говорят, аварий по причине технических неисправностей стало на 13% больше по итогам 2018 года — целых 8 ДТП. При этом доля таких происшествий в общем количестве составляет менее одного процента. Произошло совмещение понятий «техосмотр» и «допуск к участию в дорожном движении», хотя на самом деле они различны.

Фото: Александр Ружечка \ onliner.by

Водителей штрафуют не за отсутствие ТО, а за «управление ТС, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении». Статья 18.12.5 КоАП предусматривает предупреждение или штраф от 1 до 3 б. в. для первого раза и штраф от 2 до 5 б. в. при повторности в течение года.

Постановление Совмина №630, которое утверждает порядок проведения ТО, подчеркивает, что два этих термина не идентичны. Даются отдельные определения гостехосмотру и разрешению на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. ГТО — совокупность организационно-технических мер, направленных на недопущение к участию в дорожном движении ТС, не соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА). А разрешение на допуск ТС к участию в дорожном движении — это документ, подтверждающий соответствие транспортного средства требованиям ТНПА, а также наличие документов (диагностической карты, водительского удостоверения, техпаспорта, сертификата о прохождении гостехосмотра, страховки, медсправки, квитанции об уплате).

Фото: Александр Ружечка \ onliner.by

Таким образом, водителей штрафуют не за недостающую печать в сертификате, а за невыданное разрешение — отсутствие той самой наклейки, которая размещается на внутренней стороне лобового стекла. Повторюсь: фраза «штраф за непройденный техосмотр» юридически не верна, пусть мы и привыкли видеть ее в СМИ, в которых допускается упрощение официально-делового стиля речи. На мой взгляд, наклейка имеет довольно опосредованную связь с безопасностью. Именно для спокойствия в этом вопросе и был создан техосмотр. С этой целью я его и прохожу в обход разрешения на допуск.

Фото: Александр Ружечка \ onliner.by

Что из этого вышло?

Заезжаю на линию. Сотрудник «Белтехосмотра» немного удивлен тем, что видит новый автомобиль, однако проводит процедуру по заученному сценарию. Протягиваю водительское удостоверение и техпаспорт, в ответ получаю анкету, в которую нужно вписать личные данные, информацию о машине, номер медсправки. Пока заполняю бумагу, мужчина что-то набирает на компьютере.

Фото: Александр Ружечка \ onliner.by

Далее — знакомый, но для некоторых водителей уже немного забытый процесс из нескольких этапов. Проверка работы передних и задних фонарей, тормозных усилий при нажатии педали и затягивании ручника, рулевого управления, замер экологических показателей выхлопа. Если кому-то интересно, то у Geely уровень СО равен 0,04% на холостом ходу и 0% на повышенных оборотах.

Результат очевиден — у автомобиля 2019 года с пробегом 5 тысяч километров все в порядке, или, как указано в диагностической карте, «ТС установленным требованиям соответствует». «Проблем вообще никаких. Ну а что вы хотели найти в новой машине?» — удивляются работники. А я в ответ удивляюсь, зачем вообще нужно проходить техосмотр на недавно купленном автомобиле.

Фото: Александр Ружечка \ onliner.by

Финал спектакля происходит у будки оформления документов на самой линии. «Мне нужна только квитанция об оплате и анкета, — говорит молодой человек, сидящий перед компьютером. — Я выдаю только диагностическую карту. Допуск к участию получают в отдельном здании с табличкой „Оформление результатов“».

Пока распечатывается карта, спрашиваю:

— Наверняка я не один такой, кто проходит ТО, но за наклейкой не идет.

— Ну, каждому свое, — многозначительно отвечает сотрудник. — Хотя чтобы кто-то проходил на новых машинах, я не припомню. Если вам не нужна наклейка, сейчас вы просто выезжаете — и поехали. Больше ничего не надо. Если необходим допуск, тогда нужно идти в банк платить госпошлину.

Фото: Александр Ружечка \ onliner.by

С этими словами мне вручают диагностическую карту. Кроме того, я получаю печать с актуальной датой в сертификате о прохождении техосмотра. Только ставят ее на обратной (чистой) стороне документа. На фронтальной отметок как не было, так и нет.

Фото: Александр Ружечка \ onliner.by

А что со штрафами?

Во время прохождения техосмотра я заметил, что личные данные и информация о машине были использованы сотрудниками «Белтехосмотра». То есть они заполняли некую анкету. Не та ли это база, которой пользуются во время рейдов? Напомним, как организована работа в рамках декады «Техосмотр»: водитель-инспектор патрулирует улицы, а работник «Белтехосмотра» вбивает в базу номера проезжающих мимо машин; если есть нестыковка, нарушителя останавливают.

Звоню в «Белтехосмотр»: «Во время рейдов используют базу пройденного ТО (которая, вероятно, оформляется на линии) или базу допусков к участию в движении (предположительно заполняется в окошке оформления результатов)?» Для первой, как мы выяснили, квитанция об оплаченной госпошлине не нужна, для второй дорожный сбор обязателен.

— Административная ответственность предусмотрена за управление без разрешения на допуск, — отвечают на другом конце трубки.

— То есть та база, которая задействована в рейдах, — это список автомобилей с допусками? Потому что ТО можно пройти и без получения допуска.

— Кто вам такое... Конечно можно. Ну и дальше что? Остановят и оштрафуют. Проверяют в потоке по базе выданных разрешений.

Фото: Александр Ружечка \ onliner.by

Слова сотрудника «Белтехосмотра» подтверждают — прохождение ТО, уверенность в технической безопасности нужны в основном самому автомобилисту. Госрегулятора интересует в первую очередь разрешение — наклейка, за которую нужно дорого заплатить.