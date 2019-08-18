Фотофакт: как выглядит минская «однушка» с самой дорогой ценой за квадратный метр 12 18.08.2019, 9:16

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Фото: realt.by

Продавец утверждает, что интерьер «сделано руками мировых мастеров».

Цена квадратного метра в элитных квартирах столицы может достигать нескольких тысяч долларов. Есть даже «однушки» со стоимостью квадратного метра 3 — 4,8 тысячи долларов. Как выглядит самая дорогая из них — в материале tut.by.

В объявлении о продаже однокомнатная квартира на проспекте Победителей, 27, называется VIP-студией. Цена квадратного метра в ней — 4618 долларов в эквиваленте. Вся квартира обойдется будущему владельцу в 250 тысяч долларов.

Прихожая

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Оправдание такой цене есть в объявлении. Там говорится, что студия с дизайнерским ремонтом, «все сделано руками мировых мастеров, мировых брендов и под индивидуальный заказ. Дизайнерская плитка, вылепленная руками мастера, и дорогой паркет. Современная электрика. Оборудована приточно-вытяжной вентиляцией».

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Спальня

Отдельной комнаты для сна тут нет. Однако есть уютная спальная зона, отделенная от от гостиной стеллажом.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Санузел

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира и правда стильная — такие на вторичным рынке жилья и в самом деле редкость. Хвалят хозяева и сам жилой комплекс, в котором есть СПА-салон, тренажёрный зал, банки, стоматологическая клиника, аптека, турфирма, салон цветов и другие объекты инфраструктуры для комфорта жильцов.