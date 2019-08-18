14 продуктов, которые мы привыкли хранить неправильно 1 18.08.2019, 11:20

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Мы привыкли хранить в холодильнике все подряд: овощи, фрукты, сладости, свежий хлеб.

Кто-то по привычке дополняет этот список соусами, маринадами и консервами — так, на всякий случай. Но зачастую такие условия не только не продлевают свежесть продукта, но и оказывают на него вредное воздействие.

В AdMe.ru уточнили, как на самом деле должны храниться продукты. И на основе этого подготовили для вас небольшую памятку.

Что лучше хранить в буфете вдали от солнечного света

Фото: adme.ru

Хлеб лучше всего хранить в плотно закрытой хлебнице с горсточкой соли, которая будет защищать его от плесени. Если оставить буханку в магазинном пакете, она останется мягкой, но через несколько дней рискует покрыться плесенью. Целлофан не позволяет хлебу «дышать», создавая повышенную влажность, которую очень любят плесневые грибки. Отправлять продукт в холодильник тоже не стоит. При низких температурах влага испаряется значительно быстрее, и хлеб зачерствеет в два счета.

Кстати, если есть необходимость сохранить хлеб надолго, можно отправить его в морозилку. Так он остается свежим от 4 до 6 месяцев.

Шоколад хранить несложно. В темном прохладном месте он будет чувствовать себя лучше всего. А вот в холодильник этот продукт лучше не класть. От перепада температур на поверхности плитки образуется конденсат, который при застывании превращается в белый налет. На вкус этот осадок не влияет, но с ним шоколад выглядит совсем непривлекательно.

Считается, что мед — один из продуктов с неограниченным сроком годности. Главное — правильно его хранить. Для этого лучше всего убрать мед в темное прохладное место, но не в холодильник. Там он кристаллизуется и потеряет часть полезных свойств.

Оливковое масло хранится при комнатной температуре вдали от солнечного света. А вот в холодильник его лучше не убирать: от низких температур в масле образуются белые хлопья — это в виде осадка выпадает конденсат.

Чтобы лук и чеснок дольше оставались свежими, лучше поместить их в прохладное сухое место, например в небольшую коробку в шкафу. Если лука много, из него также можно сплести косы и хранить его в подвешенном состоянии.

В холодильнике лук и чеснок испортятся в разы быстрее, с большой вероятностью начнут прорастать или плесневеть.

Что можно хранить на кухонной полке или на столе

Фото: adme.ru

Апельсины и прочие цитрусовые можно хранить прямо на кухонном столе, не переживая, что они быстро испортятся. Не стоит использовать для этого холодильник — из-за низких температур пользы и вкуса в фруктах станет значительно меньше.

Хранение авокадо — вопрос с оговоркой. Зрелый плод можно держать в холодильнике, низкие температуры уберегут его от преждевременной порчи. Но недозрелый фрукт спелее в холодильнике не станет, так как мороз приостановит в нем процессы созревания. Чтобы плод можно было употреблять в пищу, оставьте его при комнатной температуре.

Огурцы в холодильнике хранить можно, но всего несколько дней. Из-за низкой температуры плоды быстро начнут гнить. Чтобы овощ дольше оставался свежим, лучше держать его при комнатной температуре.

Для баклажанов низкие температуры губительны — в холодильнике эти овощи вмиг станут мягкими, рыхлыми и потеряют полезные свойства. Лучше всего хранить их при комнатной температуре, уберегая плоды от прямых солнечных лучей.

Как бы ни хотелось отправить томаты в холодильник, делать этого не стоит — так они лишатся природного аромата и станут менее вкусными. Холодный воздух препятствует естественному процессу созревания помидоров и разрушающе действует на тоненькие мембраны внутри них. Так помидоры перестают быть сочными и становятся мучнистыми.

Лучше хранить томаты при комнатной температуре в хорошо вентилируемой таре, например в небольшой корзине или коробке.

Что лучше сохранится в холодильнике

Фото: adme.ru

Хозяйки часто спорят по поводу того, где лучше хранить яйца. Одни утверждают, что свежими они останутся в холодильнике, другие — что продукту показана комнатная температура. Но и те, и другие сходятся в одном: класть их в дверцу холодильника не стоит, от перепада температур их срок годности значительно сократится. А эксперты советуют не вынимать яйца из контейнера, чтобы они дольше были свежими.

Казалось бы, в хранении муки нет никаких сложностей. Но это не так. От повышенной влажности и высоких температур в муке могут завестись жучки или плесень, а сам продукт станет рыхлым и непригодным к употреблению. Идеальный вариант — плотно закрытая банка, помещенная в холодильник или кладовую. Температурный режим лучше поддерживать на уровне +10−18 °С.

Несмотря на то что многие из нас привыкли хранить орехи при комнатной температуре, это не самое здравое решение. Некоторые из них (например, грецкие и миндаль) «продержатся» в тепле всего 1−2 недели, а затем начнут портиться.

Лучше оберегать этот продукт от света, влажности, высоких температур и хранить в холодильнике. Так орехи смогут пролежать до 9 месяцев.

Сельдерей, в отличие от некоторой другой зелени, лучше положить в холодильник. Только оборачивать стебли пленкой не стоит — растение станет подгнивать. Лучше воспользоваться алюминиевой фольгой.