Экспорт «страны-бензоколонки» уходит в пике 2 18.08.2019, 11:28

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Прогнозы сбываются.

Что ж, прогнозы о том, что Россия неспешно, но уверенно будет терять лидирующие позиции сырьевого экспортера, рано или поздно, но сбываются. И сейчас мы можем видеть как Кремль не только теряет десятки миллиардов на проседании цен на нефть и газ, но и на сокращении своего экспорта, пишет аналитическое издание sprotyv.info.

Холодным душем для “Газпрома” можно назвать поступившие первые данные о поставках газа в Европу, всего за неделю обвалившихся на 22% — до 465 млн кубометров в сутки! Всего же за 6 месяцев 2019 года “Газпром” экспортировал на 4,6% газа меньше, чем в прошлом году.

Эта “ласточка” для российской монополии является следствием не только общего спада роста промышленного производства в ЕС и Германии в частности, а также развернувшейся торговой войны между США и КНР, но и экспансии американского СПГ в Европу, который мало по малу вытесняет конкурентов.

К слову сказать, проблемы с экспортом сырья возникают не только у газовой монополии – кормилицы российского бюджета и реваншизма.

Печально известный алюминиевый гигант “Русал” за первое полугодие 2019 сократил прибыль до $528 млн, c $1,124 млрд в 2018-м. По сути, нынешняя прибыль “Русала” едва покрывает налоги и амортизацию. Причем вызвано такое падение, не удивляйтесь, а опять же – торговой войной США и КНР, из-за которой уменьшились закупки алюминия Китаем у России.

Суммарно за II-й квартал 2019 Россия просела по экспорту сырья на 8,1%, а не сырьевой экспорт обвалился на 5%.

А потому, что это если не первая ласточка одного, глобального, естественного, а не искусственно созданного эмбарго? Обычно цивилизованные страны, зависящие от того или иного производства, всегда имеют вариант его замены. Например, как Саудовская Аравия, уменьшающая нефтяную составляющую в стабильности своей экономики.

Но, благо, Россия не относится к категории цивилизованных стран, а потому, падение сырьевого экспорта по ней ударит посильнее любого нового пакета санкций.

Наблюдаем!