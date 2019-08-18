В Архангельске зафиксировали повышенный уровень бета-излучения 2 18.08.2019, 11:43

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Что еще скрывают российские власти после ядерного взрыва на секретном полигоне?

14 августа на сайте Greenpeace было опубликована новость о том, что «государственные органы распространяют в СМИ неполную информацию о радиоактивном загрязнении в Архангельской области», сообщает издание «Северные новости».

В сообщении говорится, что до населения не была донесена информация, что «Росгидромет зафиксировал повышенный уровень не только гамма-, но и бета-излучения, причём не только в Северодвинске (8 августа), но и в Архангельске в виде выпадений (уровень вырос 9 августа, значения оставались повышенными 10 и 11 августа).

Кроме того, Российское отделение Greenpeace отмечает, что до сих пор не опубликована информация, какие именно радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате взрыва 8 августа на военном полигоне в Нёноксе.

И подчёркивает, что до сих пор не получены ответы на официальные обращения, отправленные в Роспотребнадзор и Росгидромет в день трагедии. — Зафиксированные значения не высоки, но это значения в десятках километров от места взрыва, кроме того, важно понимать, какие именно радионуклиды попали в окружающую среду.

От этого зависит накопление в окружающей среде и влияние на природу и человека. Ближе к месту трагедии уровень радиоактивного загрязнения может быть выше, и там тоже живут люди.

Также важно установить, произошло ли загрязнение акватории. Скрывать информацию о радиоактивном загрязнении от людей попросту немыслимо, — комментирует ситуацию эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов.