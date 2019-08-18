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Историки на дроце

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  • Дмитрий Растаев
  • 18.08.2019, 11:54
  • 1,253
Историки на дроце
Дмитрий Растаев

Вот такая петрушка с хреном.

Беларусь славится своей историей. Досужие журналисты насчитали в ней аж 10 великих побед. А кто-то и все 12. И хотя не весь исторический путь наших предков был озарён победными факелами, этих 10-12 тоже вполне хватает, чтобы утверждать: «Да, Беларусь славится своей историей».

А ещё Беларусь славится своими историками. Более того, это чуть ли ни единственная страна, где «историк» не только стоит у руля, но и сам творит историю вот уже четверть века. Ничтоже сумняшеся и не краснея втуне, он открывает нам такие её страницы, о которых мы без него и не догадались бы в трезвом уме.

Рассказывая, то об увлекательных путешествиях Скорины в Петербург, то о колоссальных долгах Запада, который ещё не рассчитался с нами «за ту войну», он являет ещё и недюжинные познания в этнографии, не уставая напоминать нам, что белорус – это «русский со знаком качества».

У историков рангом пониже и размах поуже, на долги Запада они не замахиваются, но зато твердо стоят на страже исторической справедливости, зорко бдя, чтобы никакой самозванец не пролез в национальные герои. А то ведь многие норовят. Костюшко, например.

А какой с него национальный герой? Сьвядомыя проныры хотят протащить его на наш хрустальный олимп, но мы-то знаем, что «в своей деятельности Тадеуш Костюшко отстаивал интересы Польши и США, а не Беларуси», и что «если бы Суворов не разбил Костюшко, то не было бы никакой Беларуси». А кто не знает – добро пожаловать к историкам.

Да и вообще, какой с Костюшко белорус, если он сначала жил в Речи Посполитой, а потом боролся за её восстановление? Вот только не надо ля-ля, что белорусские земли входили тогда в состав Речи, как сегодня Брестская область входит в состав РБ – история пишется буквами, а значит, буква для наших историков важнее, чем дух и здравый смысл.

И, кстати, да, не забыть бы по этой логике дезавуировать всех остальных белорусских деятелей, вплоть до 1991 (а лучше до 94-го) года. От Игната Домейко до Марка Шагала, от Дунина-Марцинкевича до Янки Купалы. Формально они ведь тоже не в Беларуси жили, а кто в Российской империи, кто в СССР, кто вообще во Франции или Чили – а значит, не имеют права считаться ни нашей национальной гордостью, ни нашими национальными героями.

Что? Надо брать пример с других народов, которые гордятся своими детьми, где бы те себя ни проявляли? Армяне гордятся Шарлем АзнавуромШахнуром Азнавуряном – хотя тот и не жил в Армении, и даже назвали его именем площадь в Ереване? Так армяне нам не указ! Мы, скорее, Суворовым будем гордиться и улицы им называть, хотя он и залил кровью землю, на которой те улицы стоят.

Вот такая петрушка с хреном. Н-да.

Неудивительно, что в стране, где правят бал такие «историки», половина граждан или вовсе не знают своей истории, или убеждены, что это российская история. Не стану гадать, была ли бы Беларусь, если б Суворов не разбил Костюшко – а вместе с ним и других белорусов-литвинов, наших с вами предков – но с такими «историками» её точно может не оказаться карте мира.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»


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