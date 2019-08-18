«Вернулся из отпуска — машина едет не так» 2 18.08.2019, 12:08

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Что нужно проверить в авто после месячной стоянки.

«Я когда приезжаю из отпуска и сажусь в свою машину, то чувствую — как-то не так она едет». И правильно. Четыре недели — это, конечно, не четыре года. Необратимых изменений с автомобилем не происходит, но на кое-что стоит обратить внимание, пишет tut.by.

Смотрите на колеса

Бывает, что у автомобиля немного спускает колесо. Если лень ехать на шиномонтаж, владелец обычно раз в неделю-две подкачивает его на заправке или своим компрессором. И ездит до очередной сезонной замены. И, как правило, перед отъездом в отпуск об этой мелочи забываешь. А три-четыре недели — достаточный срок, чтобы колесо спустило полностью и даже пришло в негодность, постояв на ободе. Минимальный ущерб — если колесо просто потеряло давление, а багажнике лежит насос или электрический компрессор. А если нет?

Если в колесах в принципе недостаточное давление, то время отпуска — достаточный срок для того, чтобы резина успела немного деформироваться. Как говорят некоторые водители, колеса становятся «квадратными». Если машина не стояла все это время «на ободах», необратимых деформаций с шинами не произойдет. Накачайте колеса до нужного давления и поезжайте. Спустя какое-то время эффект «квадратности» пропадет.

Дайте притереться тормозам

Три-четыре недели обычно хватает для того, чтобы тормозные диски покрылись слоем ржавины. Это — нормально. С таким дефектом ехать можно, потому что он исчезнет после нескольких торможений. Возможного скрежета колодок о ржавые диски пугаться не стоит, как не стоит гнать с места в карьер и потом резко тормозить. Дайте колодкам и дискам немного притереться.

Исключите утечки тока

Вернуться из отпуска и найти свой автомобиль с полностью разряженым аккумулятором — дело обычное. В современных автомобилях полно потребителей электроэнергии, в старых — плохая проводка. Все это может вызывать «неучтенные» утечки тока. И если при постоянной эксплуатации автомобиля за 1−2−3 дня аккумулятор не успевает разрядиться, то две-три-четрые недели — это много. В старых машинах, без сложных бортовых электронных систем все просто. Если вы знаете, что есть утечки, можно просто скинуть клеммы с аккумуляторной батареи, как делали наши отцы и деды. С современными машинами такой номер не проходит. Поэтому если планируется оставлять машину на длительный срок, лучше заехать к электрику и проверить, есть ли утечки тока.

И, конечно, не забываем лишний раз перед тем, как бежать на поезд-самолет-автобус проверить, не забыли ли вы выключить фары или магнитолу. Мелочь, но о ней иногда забывают.