Как отдохнуть в Италии, сэкономив при этом деньги 18.08.2019, 13:29

Восемь советов туристу от финансиста.

«В Италию мы летаем часто, помногу и со вкусом. То на пару дней, вдвоем, то на пару недель огромной семьей. Мне нравится эта страна. Но есть одна особенность: если вы отключите мозг, то вы оставите в Италии все деньги. Хотя это зависит не от места, а от человека: наш человек, если расслабится и доверится "сфере гостеприимства", способен оставить и в Кирилловке суммы, которых хватило бы на месяц жизни в Италии. Я много пишу о том, что теперь стал доступен отдых за бюджетные деньги. Но как этого добиться в деталях? Расскажу о моих приемах», — пишет украинский финансист Дмитрий Томчук.

1. Никакого организованного отдыха. Только дикарем. "Дикарем" в Италии означает вот что: никаких туроператоров, турфирм, посредников, организаторов. Ничего спланированного. Никаких чартеров, закупленных для туристов. Никаких сверхмассовых туристических мест в высокий сезон. Аттракции по типу Венеции или Ватикана - в низкий сезон, тогда у вас есть шанс увидеть даже стены домов, а не сплошной поток туристов.

2. Билеты я покупаю сам, всегда только на регулярные рейсы и всегда только напрямую у авиакомпаний. Бизнес-класс я беру только для командировок и только на рейсы длиннее 6 часов в воздухе. На отдых мы редко когда летим больше 3 часов, на такой продолжительности большинство наворотов бизнес-класса бессмысленны. Но для деловых полетов в Штаты, Китай или ЮВА - самое оно. Естественно, никаких лоукостов. Полететь с 7 кг ручной клади и без обеда - это годится разве что в Берлин на выходные, покататься по Шпрее на корабле. Сюрпризов почти гарантированно не будет, если брать добротный эконом-класс почтенной авиакомпании с именем. Хотя на сто процентов вы все равно не гарантированны ни от чего ни с кем, даже на боинге Трампа, том, где золотой унитаз. Никакой регистрации на стойке: только чек-ин по интернету, как можно раньше, с выбором хороших мест. Это обязательно, и это в приоритете предотлетной горячки. Мы не экономим на багаже, а просто берем с собой все, что нам нужно, просто переплачиваем за перевес и не имеем головной боли. Но и в салон мы не прем чемоданы, которые с трудом впихиваются на полку. Ручная кладь - это означает рюкзак с тем что по-настоящему нужно на отрезке жизни между выездом из дома и размещением на месте. Все остальное прекрасно летит в багаже, и не важно, сколько там мест. Естественно, билеты я беру задолго до полета.

3. Жилье я арендую напрямую у владельцев. Никаких агентств, турфирм и прочего бреда с 20 посредниками. Переговоры веду напрямую, для того и учу столько лет английский. Расплачиваюсь всегда только напрямую - современный банкинг наконец это позволяет. Отели - это хорошо на пару дней на двоих. Если мы летим большой семьей, то отель - это вообще не то. Мы берем дом побольше, особенно когда это надолго. И удобно, и экономика, по итогу, выгодная.

4. Я предпочитаю не быть связанным с местным транспортом. Арендованный автомобиль на все время от аэропорта до аэропорта - это наше все. А в моем случае это часто арендованный минивэн. Только в него вмещаются все. И багаж. Машина всегда под рукой, и это решает массу вопросов. Это только когда нет машины, кажется, что ездить на ней некуда. Когда она есть, выясняется, что для нее куча работы.

5. Естественно, никто не едет на отдых, чтобы стоять у плиты. Но это не значит, что не нужно первым делом разведать супермаркеты, рынки и кафе для местных, а не для туристов, спрятанные во всяких боковых улочках, переулках вдалеке от туристских маршрутов. Хотя и от ужина в дорогом ресторане на площади Святого Марка или у моста Риальто никто не откажется. Но для ежедневного питания, да с детьми, да на море, да на протяжении многих дней всегда есть более вменяемые варианты. Для того, чтобы их найти, я просто наблюдаю за повадками местного населения.

6. То же самое с сувенирами, одеждой и любыми товарами не для еды: стоит отойти в сторону от мест скопления туристов, и вы можете быть крупно удивлены разницей в ценах.

7. Все услуги, туры, аттракции и развлечения мы покупаем на месте у хозяев, стараясь избегать разного рода посредников.

8. И еще по мелочам: все лекарства везем с собой, на месте все или по рецепту, или в разы дороже; никогда не возим с собой переходники для розеток - я не видел места, где бы это было проблемой; после пары штрафов внимательно слежу, не заехал ли я в зону ZTL, куда обычным машинам заезжать не разрешается; следим, чтобы не остаться без наличных денег: карты хорошо, но есть места, где без налички никак. И, конечно, никаких групповых экскурсий: если уж экскурсия, то индивидуальная.

И главное - мы никуда не спешим и ничего жестко не планируем. Это экономит нам в Италии массу нервов и денег. Ведь это расслабленная страна, где лучше всего никуда не торопиться.