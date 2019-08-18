Российского оппозиционера Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника 18.08.2019, 13:15

Илья Яшин

Полтика увезли в неизвестном направлении.

Незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.

Об этом политик успел сообщить в Twitter.

Яшина задержали сотрудники 2-го оперативного полка «за призывы к участию в несогласованных акциях 18-19 августа».

В какой отдел полиции везут политика — неизвестно.

В воскресенье Яшин вышел на свободу после десяти суток ареста из-за призывов к акции протеста 27 июля. Суд отправил его под административный арест 29 июля.