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В понедельник в Беларусь возвращается жара

  • 18.08.2019, 13:42
В понедельник в Беларусь возвращается жара

Температура воздуха местами достигнет +31ºС.

Днем в понедельник, 19 августа, местами по северо-западной половине страны ожидаются грозы, по юго-западу республики температура воздуха местами достигнет +30...31ºС, сообщает Белгидромет.

Объявлен желтый уровень опасности.

В Минске ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха +26...28°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

Жарче всего будет в понедельник в Бресте. Воздух прогреется до +30...31°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%), возможна гроза.


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