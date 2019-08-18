«Новая газета»: Под Северодвинском могла взорваться ракета «Скиф» 18.08.2019, 13:57

Обзор главных версий ядерного ЧП в России.

17 августа родня и близкие погибших на полигоне возле села Ненокса Архангельской области сели за поминальные столы на девятый день после трагедии. Из-за секретности проекта, над которым работали покойные, причины случившегося неизвестны. Маловероятно, что в ближайшее время мы узнаем подробности сверх тщательно отмеренных в официальных заявлениях. Однако память наших граждан устроена одинаково, и все, что касается увеличения уровня радиации, будет предметом самого пристального неутихающего интереса, это не обычный взрыв ракеты на испытаниях, пишет журналист «Новой газеты» Валерий Ширяев.

Уже через двое суток после резонансной аварии наша пресса изложила все основные версии трагедии:

взрыв при испытаниях ядерной глобальной торпеды «Посейдон»,

гиперзвуковой ПКР «Циркон»,

крылатой ракеты с ядерным источником энергии на борту «Буревестник»,

жидкостной стратегической ракеты для ПЛАРБ,

ракеты донного базирования «Скиф».

Короче, общественные гадания остановились на всех мало-мальски подходящих под случай вооружениях, которыми когда-либо хвастался перед миром наш президент.

В дальнейшем внимание журналистов сосредоточилось на имеющем феноменальные ТТХ проекте «Буревестник» — любопытство всегда приводит нас к самым таинственным и поражающим воображение предметам. Вслед за СМИ в «Буревестник», как единственную версию уперлись блогеры и энтузиасты в социальных сетях.

Пора подвести промежуточные итоги.

Для начала перечислим обстоятельства, не подлежащие сомнениям. Их всего три:

место катастрофы (морской полигон, на котором испытывают оружие строго определенного, связанного с военным флотом назначения),

место работы погибших ученых и инженеров (научный центр, создающий в первую очередь источники для ядерных силовых установок),

кратковременное и не опасное для жизни населения повышение уровня радиации в окрестностях полигона.

Вся остальная информация, даже в таких случаях, считается условно достоверной: официальные заявления могут содержать в себе элементы дезинформации, подготовленные для зарубежных разведок и аналитиков. Тем не менее, в условиях крайнего дефицита информации, слова официальных лиц необходимо включать в исходные данные при создании непротиворечивой версии событий.

Официально признанных фактов в информации МО и Росатома тоже негусто:

взрыв произошел на корабле

испытывалось новое «специзделие»

испытывалась жидкостная двигательная реактивная установка

на изделии был установлен радиоизотопный источник питания.

Необходимо свести все известные на сегодня параметры вооружений, попавших в рассуждения экспертов о взрыве в Неноксе.

Для начала уточним важнейший термин. Радиоизотопным источником («ядерная батарейка») считается устройство, преобразующее тепловую энергию естественного распада радиоактивного вещества в электрическую или механическую. Это не реактор, искусственно создающий условия для цепной реакции деления! Желающие легко составят себе список всех таких устройств, созданных за всю историю человечества с помощью Википедии. В СССР было изготовлено 1007 штук.

Радиоизотопный источник питания для спутника Cassini (США). Фото: Wikimedia

Запомним, что ни одно из них не способно производить более 3 кВт тепловой энергии, не говоря уже об электрической. Но весят эти самые мощные в классе устройства (разработаны для вывода в космос в составе спутников) более двух тонн.

Обычные же устройства, производящиеся массово, например, для обслуживания автоматических подводных буев радиоперехвата США возле российских кабелей связи в Охотском море или метеорологических станций в российском Заполярье (сейчас идет процесс их демонтажа по международной программе) вырабатывают до 120 Вт.

Автоматический подводный гидроакустический буй США, предназначенный для перехвата советских сигналов с кабеля, и его схема. Фото: topwar.ru

Автоматический подводный гидроакустический буй США, предназначенный для перехвата советских сигналов с кабеля, и его схема. Фото: topwar.ru

Главное качество этих маломощных устройств — исключительная надежность, они по 30 лет и более не требуют присутствия человека. Одно из них можно видеть замечательном фильме «Как я провел этим летом».

При правильной эксплуатации и сохранении покрытия радиационной защиты радиоизотопные устройства абсолютно безопасны. В пример приведу рентгеновские установки в наших поликлиниках. Однако если герметичность защиты будет нарушена (допустим, в результате взрыва), находящиеся рядом люди получат сильнейшие дозы облучения. Случай разграбления автоматического радиомаяка ради цветных металлов, которые собирались выгодно сбыть в пункт приема металлолома, произошел в 2000 году в Кандалакшском заливе. Грабители погибли от смертельной дозы радиации.

«Буревестник»

Тут самое время обратиться к мнению независимого эксперта. Не пугайтесь, это американец, зато весьма уважаемый. Итак, по словам Джеффа Терри (Jeff Terry), специалиста по энергетике, профессора физики при Технологическом институте Иллинойса, турбовентиляторный двигатель «Виллиамс» F107, приводящий в движение крылатую ракету «Томагавк» (напомню, именно с ней сравнивал Путин «Буревестник»), выдает тягу в 3,1 килоньютонов. Для выхода «Томагавка» на крейсерскую скорость в 890 км/ч требуется около 766 кВт тепловой энергии, что вписывается в потенциальный диапазон мощностей компактного ядерного реактора современного поколения.

Таким образом, радиоизотопный источник энергии не способен поднять в воздух крылатую ракету. В принятой нами системе аргументов «Буревестник» необходимо исключить из рассмотрения. Готов извиниться за дерзость перед американской разведкой, указавшей Трампу в качестве взорванного устройства именно «Буревестник».

«Циркон»

Переходим к ракете «Циркон». Тип ее двигателя неизвестен. Можем принять его либо как жидкостный ракетный, либо как твердотопливный. Можем считать его реактивным прямоточным или газотурбинным.

Зачем же радиоизотопный генератор нужен в ракете с такими двигателями, использующими банальную реакцию горения? Все потребности крылатых ракет в энергии покрываются малогабаритными генераторами, работающими от бортовой турбины. Жидкостные и твердотопливные ракеты, развивающие гиперзвуковые скорости, до попадания в цель летят от нескольких минут до получаса. Им достаточно давно опробованных человечеством аккумуляторов или особо емких конденсаторов. И вдруг инженеры из Сарова вставляют в нее дорогое устройство, работающее 30 лет. Зачем?

Затруднительно выдвинуть приемлемую гипотезу. Проще признать, что взорвался не «Циркон».

«Посейдон»

Что касается тяжелой торпеды с термоядерной боеголовкой «Посейдон», то радиоизотопный генератор энергии также не способен развить мощность, достаточную для того, чтобы эта тяжеленная штука, для транспортировки которой оборудовали специальную подлодку, разогналась до скорости, которую Путин на презентации обещал врагам Отечества. Тут все-таки необходим малогабаритный реактор. А я стремлюсь упаковать в свою версию официальные заявления, где многократно толкуют именно о радиоизотопном источнике.

Во время испытания подводной лодки — носителя беспилотного комплекса «Посейдон». Скриншот с видео, предоставленного министерством обороны РФ. Фото: РИА Новости

Во время испытания подводной лодки — носителя беспилотного комплекса «Посейдон». Скриншот с видео, предоставленного министерством обороны РФ. Фото: РИА Новости

«Скиф»

Остается единственный проект, который очень быстро исчез из версий всех экспертов и любителей. Но именно он отвечает всем заданным условиям.

Наши источники подтвердили, что изделию присвоен индекс ГРАУ, описали основные задачи и общие характеристики проекта, однако, в дальнейшем я буду пользоваться только данными, которые можно найти в открытых источниках.

Речь о проекте баллистической ракеты донного базирования «Скиф».

То, что мы имеем дело вовсе не с порождением горячечной фантазии восторженных патриотов и диванных стратегов, доказать несложно. В мае 2013, задолго до начала войны в Донбассе и последовавшей за ней милитаристской истерики, ставшей привычным фоном наших медиа, «Известия» сообщили, что в Государственном ракетном центре имени Макеева работы над этой ракетой им подтвердили. В ноябре 2017 года, вскоре после увольнения в запас с должности Командующего воздушно-космическими силами России, доктор технических наук и свежеиспеченный сенатор Виктор Бондарев сообщил ТАСС о том, что «Скиф» входит в арсенал ВС РФ.

Это чисто российская разработка, созданная на основе идей и эскизов 80-х годов ЦКБ «Рубин» и Центром им. Макеева.

Немного истории. На протяжении длительного времени, не имея возможности создать сравнимый по мощи с американским военный флот, СССР развивал системы скрытого минирования портов, военно-морских баз, морских торговых путей и ключевых фарватеров. И достиг в этом немалых успехов.

Были созданы системы, позволяющие автономно определять по физическим полям тип корабля-цели и другие его характеристики. Роль минного оружия выполняли торпеды, которые должны были ждать на морском дне особого сигнала, а далее действовать самостоятельно. Добавлю, что торпеды выдерживают давление на очень большой глубине, в некоторых случаях до 4 км.

В работоспособном состоянии такие устройства находятся весьма длительное время. Не могу сказать, были ли скрытно заминированы в мирное время важнейшие порты и морские базы США и Европы. Нам важнее, что оружие это конвенциональное и неядерное.

Еще раньше, но немного позднее, чем в США, в состав флота ввели подводные лодки с ядерными стратегическими ракетами на борту. Ракеты эти разрабатывал именно Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева. Аналогичные делают в пяти странах мира и строение их одинаково — в одном из отсеков в вертикальных контейнерах попарно стоят ракеты примерно 15 м высотой.

Предположительно, контейнер «Скифа». Источник: kuleshovoleg / Livejournal

Далее фантазия конструкторов сделала еще шаг, и оформилась идея «Скифа»: вынуть контейнер с ракетой из лодки, усилить корпус с расчетом на большую глубину (подлодки погружаются сегодня не глубже 500 м и вполне обнаруживаются многочисленными средствами слежения), снабдить его устройствами связи и всплытия и скрытно уложить на дно в автономном режиме. А командовать такими комплексами в процессе эксплуатации минно-торпедного оружия российские специалисты уже научились. Все сошлось, идея проста и изящна. Все компоненты уже испытаны и производятся, технологии освоены, стоимость ракеты гораздо меньше, чем лодки, затраты на эксплуатацию минимальные.

Главная проблема — сбросить на дно незаметно и замаскировать, чтобы противник не вывел ее из строя до начала войны.

Потенциально такая система резко снижает стоимость оружия, рассредотачивает места базирования (если подлодка гибнет, то с ней помимо экипажа уничтожаются сразу 24 стратегические ракеты), дает возможность создать совершенно неожиданные и близкие к целям места старта. При необходимости контейнер можно забрать со дна специальными глубоководными аппаратами, перевезти на новое место, эвакуировать для ремонта или при списании, как отслуживших свой срок.

Однако трудно придумать и более опасное для стратегического баланса дестабилизирующее оружие.

Ни один пока еще действующий договор не предусматривает такого базирования оружия. То есть оно прямо запрещено. Проект «Скиф» в ядерном варианте есть прямое нарушение принятого ООН в 1970 году договора о морском дне.

Еще строители замков в Европе закручивали винтовые лестницы снизу вверх по часовой стрелке. Отступающий вверх правша получал более короткое расстояние до противника с рабочей руки. Уже тогда понимали, что такое дистанция выпада. СССР и позднее Россия всегда осуждали руководство США за постоянное стремление резко сократить время подлета средств доставки к нашей границе.

На размещение тактического ядерного оружия в Турции и по другим границам страны Хрущев ответил ракетами на Кубе. Разразился Карибский кризис, который еле остановили. Размещение ракет с пологой траекторией Першинг-2 в конце семидесятых повлекло жесткий кризис, завершившийся подписанием в 1987 РСМД. Все это спровоцировано сокращением дистанций удара.

Разумеется, никто не запрещает разрабатывать такое оружие для размещения в своих территориальных водах (в том числе в озерах) в неядерном варианте. В будущем в контейнерах можно размещать противокорабельные ракеты всех мастей. Оно может охранять побережье при приближении крупных соединений военных флотов.

Неожиданный старт из-под воды на очень короткой дистанции — плохой сюрприз для любого авианосца или крейсера.

Однако возможности, которые такая схема базирования открывает, а главное, перспективы развития, о которых умолчу, создают для командования и военно-политического руководства такие соблазны, что становится не по себе.

Действительно, даже затопленные в территориальных водах России у берегов Северного ледовитого океана контейнеры со стратегическими ракетами теоретически резко снизят стоимость эксплуатации, многое упростят, никакой противник туда не дотянется. Фактически Россия получит аналог автономных шахт, где ракеты защищены не бетоном, а толщей воды и скрытностью. И это будет резким обострением обстановки — количество и места базирования контейнеров нельзя верифицировать, их всегда можно переставить, увеличить или уменьшить количество.

А если США не продлят действие СНВ-3, у России появится тайный соблазн втихую разместить «Скиф» как можно ближе к их берегам.

Для этого подходят три океана — Тихий, Северный ледовитый и даже северная часть Атлантического, куда наши подлодки проникают постоянно. Оба варианта — политическая катастрофа. Но образ мысли многих представителей нашего истеблишмента, тупая непреклонность, с которой Россия подчас действует в совершенно безобидных ситуациях, вынуждает меня рассматривать и такой исход.

Вот мы и добрались до главного. Ракета проекта «Скиф» имеет ту самую жидкостную двигательную реактивную установку, которая могла взорваться.

И да, ракеты, разработанные в Государственном ракетном центре имени Макеева, используют гептил, о котором сказано столько слов при обсуждении катастрофы рядом с Неноксой.

И автоматической системе в контейнере, конечно, необходим для поддержания связи, получения сигналов от командования и активации системы тот самый маломощный, абсолютно надежный, работающий многие годы (на боевом дежурстве ракеты стоят годами) радиоизотопный источник электроэнергии, который мог взорваться во время испытаний.

И тогда понятно, почему испытания проходили именно на морском полигоне.