Пляжный футбол: сборная Беларуси обыграла команду Германии в Евролиге 18.08.2019, 14:58

На старте турнира белорусские футболисты победили французов.

Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала победу на этапе Евролиги в итальянской Катании, сообщает pressball.by.

В своем втором матче белорусы обыграли команду Германии со счетом 3:2. На старте турнира белорусские футболисты победили французов — 4:1.

18 августа соперником сборной Беларуси будет команда Италии, которая в первом туре победила Германию 5:4, а затем Францию — 6:3. Суперфинал, в котором выступят 8 лучших сборных Старого Света, пройдет с 5 по 8 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош.