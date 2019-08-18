На популярном украинском курорте началась «золотая лихорадка 3 18.08.2019, 15:23

5,802

Отдыхающие находят килограммы драгоценностей.

На популярном украинском курорте Кирилловка началась "золотая лихорадка". Украинцы массово исследуют пляжи Азовского моря в поисках ценностей. Об этом передает "Днепровская панорама», сообщает znaj.ua.

"Искатели золота — естественное явление каждую осень и весну в Кирилловке. В течение лета отдыхающие теряют золото и драгоценности, шторма, приливы и отливы выносят периодически их на берег. Поэтому искатели приключений каждое межсезонье обследуют берег в поисках сокровищ незадачливых туристов", — рассказал главный редактор НИАП Кирилловка УКР Евгений.

Одна из золотоискательниц под ником Лена Майор разместила в своем канале на YouTube видео, на котором подробно рассказала о собранных сокровищах. Так, женщине удалось найти монет на 400 гривен и кучу ювелирных украшений.