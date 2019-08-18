Ищите следы урана: сотрудник спецслужб НАТО изложил версии ЧП под Северодвинском 3 18.08.2019, 15:38

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В Архангельской области тестировался прототип «Буревестника».

Причинами детонации ракетного двигателя на военном полигоне в Архангельской области могли стать конструктивные проблемы устройства, срабатывание системы аварийного самоуничтожения либо внешнее воздействие. Соответствующий анализ в беседе с Newsader изложил говоривший на условиях анонимности зарубежный эксперт в области ядерной физики – выходец из СССР, ныне работающий на одну из спецслужб стран-участниц НАТО.

Он разделяет мнение ряда западных коллег, считающих, что 8 августа под Северодвинском тестировался прототип "Буревестника" – крылатой ракеты с ядерным двигателем, которая в Североатлантическом союзе проходит под кодовым наименованием SSC-X-9 Skyfall. По его мнению, для того, чтобы довести ракету до состояния готовности к полету, российским разработчикам на этапе испытаний пришлось бы столкнуться с многочисленными авариями – неизбежными для подобных процессов.

Три версии

Если речь идет о технических неполадках в самом ядерном реакторе, должно было произойти "взрывное разрушение активной зоны", указал специалист. "В этом случае причиной взрыва являются тепловые напряжения в стержнях. Для внешнего наблюдателя это будет выглядеть скорее как быстрое горение, а не взрыв", – рассказал наш собеседник, добавив, что внешне это было бы похоже на воспламенение фосфора.

Вторая версия – "разрушение реактора устройством безопасности". Здесь предполагается срабатывание "автоматического подрыва", которое внешне должно было бы выглядеть как "взрыв без огня или с малым количеством видимого пламени", сказал аналитик. "Но автоподрыв не должен был сработать вне полета", – добавил он.

Третий сценарий может быть связан с "внешним взрывом", не связанным с самим изделием. "SSC-X-9 просто лежала, а рядом что-то взорвалось и разрушило активную зону", – заявил наш источник.

Сценарий неисправного реактора

Если придерживаться версии о неисправности двигателя, то возможны были, по мнению эксперта, следующие варианты развития ситуации.

Во-первых, взрыв мог произойти в случае "выведения стержня безопасности" – в штатном или нештатном порядке. В последнем случае это могло бы случиться при перемещении изделия. "Транспортировка или хранение предкритичного ректора без стержня безопасности было бы странной практикой. Но если взрыв произошел в месте, не предполагающем испытания, то это весьма вероятный вариант", – допустил ученый.

Во-вторых, могла разрушиться "топливная трубка" – сравнительно хрупкий элемент диаметром девять миллиметров. Если бы она треснула, ее осколки вынесло бы потоком воздуха, однако при закупорке канала детали могли бы застрять в ней и привести к перегреву. В том случае, утверждает эксперт, "можно гарантировать тепловую аварию канала" с последующей детонацией всей конструкции.

К аналогичному исходу, по мнению ученого, могли привести любые иные посторонние предметы, которые случайно попали в "тяговые каналы". "В случае, если забито много каналов, возможно их тепловое разрушение от взаимного нагрева, потеря тяги, потеря охлаждения каналов набегающим воздухом, вторичный перегрев каналов и так далее", – сказал он, добавив, что защитную роль могла бы сыграть установленная перед каналами решетка, однако неизвестно, имелась ли она в данной конструкции.

Наконец, специалист не исключил сбой электроники при выведении выдвижных стержней, отвечающих за скорость ядерных реакций.

Эксперт порекомендовал следить теперь за показаниями "станций радиометрического контроля с прокачкой воздуха через аспираторы". "Топливные трубки реактора содержат обогащенный уран в виде двуокиси. Ищите его следы", – советует он.

Ученый подчеркнул, что мы имеем дело не с ядерным взрывом, а с выбросом "радиоактивной керамической пыли – химически и механически очень стойкой".

"Я был бы удивлён, если бы для запуска вашей забавной ракеты потребовалось менее пяти аварий реактора или больше двадцати. Это реальные числа, и я советую их принять", – заключил эксперт.

Судьба "ликвидаторов"

Ранее от источника в Архангельской области стало известно о том, что региональные власти решили прекратить отправку врачей Архангельской областной клинической больницы на радиологическое обследование в Москву, куда их должны были направлять после контакта с пациентами из зараженного радиацией военного полигона под Северодвинском. По данным нашего собеседника, это произошло после того, как у одного из медиков, непосредственно контактировавших с пострадавшими от взрыва ядерного устройства в Белом море, выявили радиационное заражение.

Неделей ранее именно этот – упомянутый выше – источник раскрыл для нас сведения о том, что сотрудники санитарной авиации и медики в Архангельской областной клинике не были уведомлены о радиационном заражении лиц, которых они приняли после аварии на полигоне. Всех медиков, по его словам, сотрудники ФСБ обязали подписать документы о неразглашении. Позже – уже независимо от Newsader – аналогичная информация была обнародована в The Moscow Times со ссылкой на руководящий состав клиники. По рассказам сотрудников, в областную больницу пациентов доставили в обнаженном виде, а обернуты они были в прозрачные пластиковые материалы.

Накануне СМИ опубликовали сделанную скрытой камерой видеозапись, на которой военнослужащий в беседе с жителями села Нёнокса заявил о том, что 8 августа на военном полигоне в Архангельской области во время испытаний взорвался ракетный двигатель, работающий на ядерных изотопах. Во время беседы с обеспокоенными селянами военный заверил их в отсутствии радиоактивной угрозы для населения и признался, что под Северодвинском военные тесты такого рода проходили и раньше, хотя об этом никогда не сообщалось. Он призвал местных жителей не приближаться к оцепленному району побережья, куда после аварии использованное при испытаниях оборудование было отброшено волнами.

Ядерные батарейки

8 августа на военном полигоне под Северодвинском взорвался, как сообщало Минобороны, "жидкостный двигатель". В результате происшествия погибли пятеро специалистов Росатома и двое военных. Российские ученые заявили об испытании ядерного устройства.

Согласно Росгидромету, радиационный фон в Северодвинске в течение нескольких часов после взрыва ядерного устройства превышал норму в 4-16 раз. Эта информация соответствует сведениям, первоначально представленным на сайте северодвинской администрации. Позже власти Северодвинска удалили информацию о скачке радиации, объяснив, что "ситуацией занимается Министерство обороны Российской Федерации". Власти заверяют, что в настоящее время фон нормализовался. Минобороны с самого начала отрицало факт радиоактивного заражения.

The New York Times со ссылкой на американскую разведку сообщила, что взрыв произошел при испытании прототипа крытой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" – SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО. Аналогичную информацию озвучил президент США Дональда Трамп, добавив, что США "многое узнали" из российской катастрофы и что американцы располагают более совершенными технологиями в данной области. Агентство Reuters указало, что произошедший в Белом море инцидент связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет.

15 августа "Известия" сообщили, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел при работе над перспективным ускорителем – новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы "ядерные батарейки".