Сколько стоит собрать ребенка школу в Беларуси и Польше

Сколько стоит собрать ребенка школу в Беларуси и Польше4
- 18.08.2019, 15:48
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Журналисты сравнили цены.
1 сентября обещает родителям школьников не только гамму сложных эмоций, но и некоторые обязательные расходы. Верней обязательным будет список покупок, а потраченная сумма во многом зависит от нашей предприимчивости. Однако, по общему мнению, собрать ребенка в школу все-равно дорого.
Myfin.by сравнивает цены набора школьника в Беларуси и соседней Польше.
В прошлом году была опубликована любопытная статистика о том, сколько стоит обязательный набор товаров для школы в разных странах, и какую часть средней зарплаты придется за это отдать:
на одного белорусского школьника в 2018 году приходилось $112,
в Украине $70,
в России $125,
в Польше $75,.
По цене школьного набора мы вошли в пятерку самых дорогих стран (из 22 представленных) и в денежном эквиваленте, и в процентах. Статистики на 2019 год еще нет, но школьные товары в общей массе не подешевели.
По заявлению МАРТ, все необходимое для школы в 2018 году стоило от 145 рублей до 890 рублей. В этом году максимальная цифра такая же, минимальная не озвучена.
Представители Беллегпрома сообщают, что цена комплекта одежды и обуви делового стиля начинается от 157 рублей для младших школьников и от 178 рублей для старшеклассников. Средняя цена примерно в 2-2,5 раза выше.
Что обязательно нужно купить для школы?
Состав «школьной потребительской корзины» из года в год меняется, но не принципиально. Точную информацию обычно выдают на родительском собрании в конце учебного года.
Школьнику понадобятся:
минимум 1 комплект одежды делового стиля (в реальности 2 комплекта и 2-4 рубашки/блузки);
ранец, сумка или подходящий для школы рюкзак;
сменная обувь;
спортивная обувь и одежда для уроков физкультуры;
обширный список канцелярских принадлежностей;
краски, карандаши и другие предметы для творчества;
пеналы и прочие вспомогательные предметы.
В старших классах исчезают краски, но появляются другие расходы. Верхнюю одежду, обувь и предметы обихода в школьный список не добавляем.
Основная масса нужного школьникам не дефицит. Все можно найти в магазинах, на школьных базарах и у сетевых продавцов. Товаров, которые следует покупать именно в Беларуси немного – только дневник и некоторые тетради.
Чем привлекает закупка в Польше
Альтернативой отечественным продавцам может быть заказ через интернет за рубежом, например на Алиэкспресс. Однако не каждый купит вещь для детей, не потрогав ее руками. Кроме того – дешевые товары без серьезной переплаты могут идти 30-60 дней.
Ехать на закупки в центральные и западные страны Европы, где требования к качеству выше, ради школьного набора нерентабельно.
А Польша – это близко и быстро, шоп-туры на выходные стартуют с частотой пригородных автобусов. В Польше тоже начались распродажи для школьников, с ценами можно ознакомиться в интернете.
Это выгодно?
Для сравнения возьмем цены в Буслике, на школьных базарах и в интернете. Цены Польши смотрим по крупным сетям: Aldi, Auchan, Pepco, Carrefour.
В этом сравнении Польша оказалась почти в полтора раза дешевле. Хотя в обоих случаях журналисты брали минимальные цены по акциям, польские распродажи заметно выгодней отечественных.
В сравнение не вошли мелкие товары вроде обложек для тетрадей. Они плохо подходят для статистики, т.к. слишком разнообразны по внешнему виду и качеству. Обычно в Польше все это дешевле, но некоторые цены бывают ниже у нас.
Еще один плюс в пользу закупок – завсегдатаи польских рынков умеют находить минимальные цены в небольших магазинах, которые обычно не рекламируют свои цены в интернете.
Обоснованный вывод – тем, кто хочет сэкономить на подготовке ребенка к школе, особенно, если он не один, выгоднее ехать «на закупы в Польшу».