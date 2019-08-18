Сколько стоит собрать ребенка школу в Беларуси и Польше 4 18.08.2019, 15:48

2,195

Журналисты сравнили цены.

1 сентября обещает родителям школьников не только гамму сложных эмоций, но и некоторые обязательные расходы. Верней обязательным будет список покупок, а потраченная сумма во многом зависит от нашей предприимчивости. Однако, по общему мнению, собрать ребенка в школу все-равно дорого.

Myfin.by сравнивает цены набора школьника в Беларуси и соседней Польше.

В прошлом году была опубликована любопытная статистика о том, сколько стоит обязательный набор товаров для школы в разных странах, и какую часть средней зарплаты придется за это отдать:

на одного белорусского школьника в 2018 году приходилось $112,

в Украине $70,

в России $125,

в Польше $75,.

По цене школьного набора мы вошли в пятерку самых дорогих стран (из 22 представленных) и в денежном эквиваленте, и в процентах. Статистики на 2019 год еще нет, но школьные товары в общей массе не подешевели.

По заявлению МАРТ, все необходимое для школы в 2018 году стоило от 145 рублей до 890 рублей. В этом году максимальная цифра такая же, минимальная не озвучена.

Представители Беллегпрома сообщают, что цена комплекта одежды и обуви делового стиля начинается от 157 рублей для младших школьников и от 178 рублей для старшеклассников. Средняя цена примерно в 2-2,5 раза выше.

Что обязательно нужно купить для школы?

Состав «школьной потребительской корзины» из года в год меняется, но не принципиально. Точную информацию обычно выдают на родительском собрании в конце учебного года.

Школьнику понадобятся:

минимум 1 комплект одежды делового стиля (в реальности 2 комплекта и 2-4 рубашки/блузки);

ранец, сумка или подходящий для школы рюкзак;

сменная обувь;

спортивная обувь и одежда для уроков физкультуры;

обширный список канцелярских принадлежностей;

краски, карандаши и другие предметы для творчества;

пеналы и прочие вспомогательные предметы.

В старших классах исчезают краски, но появляются другие расходы. Верхнюю одежду, обувь и предметы обихода в школьный список не добавляем.

Основная масса нужного школьникам не дефицит. Все можно найти в магазинах, на школьных базарах и у сетевых продавцов. Товаров, которые следует покупать именно в Беларуси немного – только дневник и некоторые тетради.

Чем привлекает закупка в Польше

Альтернативой отечественным продавцам может быть заказ через интернет за рубежом, например на Алиэкспресс. Однако не каждый купит вещь для детей, не потрогав ее руками. Кроме того – дешевые товары без серьезной переплаты могут идти 30-60 дней.

Ехать на закупки в центральные и западные страны Европы, где требования к качеству выше, ради школьного набора нерентабельно.

А Польша – это близко и быстро, шоп-туры на выходные стартуют с частотой пригородных автобусов. В Польше тоже начались распродажи для школьников, с ценами можно ознакомиться в интернете.

Это выгодно?

Для сравнения возьмем цены в Буслике, на школьных базарах и в интернете. Цены Польши смотрим по крупным сетям: Aldi, Auchan, Pepco, Carrefour.

В этом сравнении Польша оказалась почти в полтора раза дешевле. Хотя в обоих случаях журналисты брали минимальные цены по акциям, польские распродажи заметно выгодней отечественных.

В сравнение не вошли мелкие товары вроде обложек для тетрадей. Они плохо подходят для статистики, т.к. слишком разнообразны по внешнему виду и качеству. Обычно в Польше все это дешевле, но некоторые цены бывают ниже у нас.

Еще один плюс в пользу закупок – завсегдатаи польских рынков умеют находить минимальные цены в небольших магазинах, которые обычно не рекламируют свои цены в интернете.

Обоснованный вывод – тем, кто хочет сэкономить на подготовке ребенка к школе, особенно, если он не один, выгоднее ехать «на закупы в Польшу».