Крымские иллюзии Путина 3 Сергей Стельмах, Крым.Реалии

18.08.2019, 15:59

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Правитель РФ незаконно посещает аннексированный полуостров.

Кремлевское «руководство» использует аннексированный полуостров исключительно для пиара и политического самоутверждения. Обстановку в украинском регионе «законсервировали» на уровне 2014 года, продолжая рассказывать населению о несуществующих достижениях российской власти.

Российский президент Путин продолжает незаконно посещать захваченный полуостров. В минувшие выходные он прибыл для участия в юбилейном байк-шоу мотоклуба «Ночные волки».

Глава России приехал за рулем мотоцикла «Урал», в коляске которого разместился подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Судя по видео, сидеть в таком положении ему было некомфортно. На пассажирском месте сидел временно исполняющий обязанности российского губернатора аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Господин Путин был в кожаной куртке, как и остальные байкеры. Со сцены он назвал байкеров «крутыми ребятами» и поблагодарил за следование традициям.

«Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую 10 лет назад. Поздравляю вас с 10-летием и желаю вам самого доброго. Это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей Родине. Приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России», – сказал Владимир Путин.

Некоторые московские наблюдатели расценили слова президента Путина как упрек в адрес молодых москвичей, которые «плохо относятся» в России: выходят на акции протеста, требуют соблюдения конституционных прав, настаивают на честных выборах в столичную Думу.

Затем Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Аксеновым, в ходе которой они обсудили экономическую ситуацию в регионе. Судя по официальной стенограмме, опубликованной на сайте Кремля, российский президент со скучающим видом задавал общие вопросы, на которые Сергей Аксенов давал заготовленные ответы.

Господин Аксенов в лучших традициях брежневского агитпропа буквально в каждом предложении благодарил российского лидера за помощь, которую тот оказывает Крыму в различных сферах: энергетика, строительство, медицина, сельское хозяйство, промышленность.

Местами он говорил абсолютно фантастические вещи. «Нам за пять лет по вашему (Владимира Путина) поручению было выделено более 11 миллиардов рублей по сельскому хозяйству. Мы сегодня по таким позициям, как яйцо, мясо птицы, по свинине – практически, по зерновым и по фруктам вышли полностью на самообеспечение. Республика закрывает свои потребности в полном объеме, чего никогда не было при Украине», – заверил Сергей Аксенов.

Полуостров не обеспечивал себя фруктами даже до аннексии. В 90-х годах сельское хозяйство полуострова переформатировали под богарное (без искусственного орошения) земледелие, существенно сократив количество садов и виноградников. Доходило до того, что крымские виноделы вынуждены были завозить виноматериалы из других регионов Украины и Молдавии. Теперь цены на фрукты и овощи в Крыму удивляют даже выходцев из России.

Господин Путин посещает захваченный полуостров явно не для того, чтобы обсуждать урожаи, надои, мегаватты электричества и строительство больниц. Во-первых, речь идет о неком политическом ритуале – демонстрации мощи и влияния. Авторитарные лидеры склонны бравировать перед публикой своим физическим состоянием, силой и задором. В Крыму российский лидер в сопровождении телевизионных камер катался на мотоцикле, ездил на грузовике по мосту через Керченский пролив, как бы «застолбив» за собой этот объект и территорию вокруг него.

Когда Владимир Путин вез на мотоцикле Сергея Аксенова и Михаила Развожаева, он давал понять, что оба руководителя полностью зависят от его воли: они окажутся только там, куда он их «отвезет». Обоих руководителей можно было усадить на мотоциклы, но Кремлю и тут нужно было показать, кто в этой компании единственный «рулевой».

В соседней России господин Путин в сопровождении штатных фотографов и видео-операторов ходил в лес, водил катер, нырял с аквалангом, рыбачил, раздевшись до пояса. Президент всячески давал понять, насколько он еще свеж и полон сил. Швейцарские журналисты обратили внимание на параллели между поведением российского лидера и предводителя итальянских фашистов Бенито Муссолини. Дуче демонстрировал аналогичные увлечения и привычки: ездил на мотоцикле, водил катер, летал на самолете и показывал публике оголенный торс.

Во-вторых, в Крыму Владимир Путин, а вместе с ним и весь местный бомонд, живут в состоянии «вечного 2014 года». Если Сергей Аксенов хоть как-то занимается хозяйственными вопросами, то российский спикер республиканского парламента Владимир Константинов до сих пор ездит по районам Крыма с речами о «русской весне». Даже на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге (одно из ведущих экономических событий в соседней России) господин Константинов пустился в пространные рассуждения об угрозе «украинского нацизма».

Более того, во время обсуждения безработицы и оттока молодежи из крымских сел республиканское начальство все разговоры сводит к событиям 2014 года, которые якобы «изменили сознание крымчан в лучшую сторону». На словах все прекрасно, но почему-то жить в крымских селениях (особенно на севере полуострова) при российской власти стало туго.

Тон всему этому задает Кремль и лично президент Путин. Для него захваченный полуостров – территория, на которой, как полагает российский лидер, он одержал важную победу над внутренними и внешними врагами. Для него тут нет никаких проблем, с которыми он сталкивается в России: нарастающее социальное недовольство и падение рейтингов. Во всей этой картине мнимого успеха и благоденствия нет самого главного – самих крымчан с их многочисленными проблемами и заботами. Жители региона оказались статистами, которые де-факто обязаны одобрять любые действия власти и восхищаться российским президентом.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель, Крым.Реалии