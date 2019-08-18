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В Барановичах 21-летнего парня ударило током, когда он делал селфи на мосту

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  • 18.08.2019, 16:10
  • 1,756
В Барановичах 21-летнего парня ударило током, когда он делал селфи на мосту

Он находится в больнице с ожогами второй степени.

Молодого парня ударило током, когда он делал селфи на мосту в Барановичах. Инцидент произошел 18 августа в 5 утра на пешеходном мосту с улицы Притыцкого на улицу Вильчковского, сообщает телеграм-канал «ЧП Беларусь».

Трое молодых людей – 16-ти, 18-ти и 21-летний — возвращались домой. В какой-то момент самый старший из них решил сделать селфи. Парень залез на металлическое ограждение и его ударило током. Его друзья вызвали скорую помощь. Пострадавшего с ожогами тела второй степени отвезли в больницу.


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